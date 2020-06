'Rosa' recuerda que el racismo aún es actual

Rosa es el nombre de la puesta en escena unipersonal de 50 minutos que este viernes 26 de junio de 2020 dará -de forma virtual- continuación al proyecto Telón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE). El costo de las entradas es de $ 5 y estarán disponibles en la página www.buenplan.com.ec/p/rosa.

La obra toma su nombre de la historia de Rosa Parks, conocida como “la primera dama por los derechos civiles en Estados Unidos”. Se verá los viernes 26 de junio y 3 de julio, a las 19:30, a través de una transmisión en directo.

Parks, en 1955, protagonizó un incidente en la ciudad de Montgomery (Alabama) al negarse a ceder en un bus su asiento a un hombre blanco, como establecía entonces la ley Jim Crown. Por este hecho fue encarcelada, lo que desató una ola de protestas.



Pablo Xavier Tatés Anangonó, actor y dramaturgo de la obra, quien está en las tablas desde 1998 y es graduado de la Escuela de Teatro de la Universidad Central en 2006, contestó unas preguntas de EL TELÉGRAFO.

El tema de la segregación está hoy en la palestra por el caso de George Floyd.

La discriminación es un tema siempre presente para la comunidad afroecuatoriana, que no solo ahora por George Floyd se pone en el tapete. Nosotros lo hemos tenido presente como en el caso de Mascarilla en Imbabura, cuando un policía disparó al joven Padilla, es algo vigente para nosotros y el pueblo norteamericano.

Es una obra que toma la historia de Rosa Parks y que desencadenó en un paro por casi todo un año, cuando los ciudadanos negros decidieron no usar el transporte público hasta que se derogaran las leyes de Jim Crown, que hablaban de espacios para negros y blancos. Esto trascendió y se constituyó en símbolo de una de las luchas de los afronorteamericanos en contra del racismo.

En EE.UU. no es algo de todos los días, pero cada cierto tiempo ocurre y hay un levantamiento fuerte cuando hay una gota que desborda el vaso. ¿Por qué aparece Simón Bolívar en la obra?

Bolívar aparece en la medida que a nosotros nos genera inquietud el tema de lo que pasó con Jonatás, declarada como heroína afroecuatoriana, pero nos inquieta la forma en que está relatada, solo porque fue una buena sirvienta de Manuela Sáenz. Pero con ella hay algo curioso, que en ese siglo XVIII sabía leer y escribir, por lo que creemos que tuvo un protagonismo mayor que el que se relata en la historia oficial.

Desde el punto de vista de la historia del pueblo afroecuatoriano, Simón Bolívar está considerado como un gran traidor, pues con él no se dio la libertad a los negros, fue con el general Urbina en 1875, época republicana. Cuando Bolívar cierra la independencia de Ecuador, luego del 24 de mayo de 1822, las cosas para los negros no cambian, el esclavismo sigue igual a costa de que la primera línea de batalla de sus ejércitos estaba conformada por indios y negros.

¿Qué escenografía y música llevan la obra?

La escenografía está compuesta por un arco metálico, como de fútbol, para desarrollar unas escenas que se hacen con acrobacia, -no es que vayan a ver una acrobacia del Circo del Sol (ríe)-, sobre el cual hay cortinas de tela, la máquina de coser de Rosa, un maniquí con el que ella trabaja los diseños y un teléfono.

La música es de la época de Rosa, quizás no de los 50, pero son propias para el caso, como de Aretha Franklin y Nina Simone. Esta última considerando que fue una activista por los derechos civiles que le costó su carrera, no tanto así Aretha que no quiso meterse en estos líos y fue prosistema. (I)