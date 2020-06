Artistas se unen contra el racismo en EE.UU.

Varios sectores de la cultura empezaron a sumarse a la protesta contra el racismo sistemático y la violencia policial después de que George Floyd muriera a causa de la represión que sufrió.

En la película Do the Right Thing (Spike Lee, 1989), el personaje de Radio Raheem, un afroestadounidense del barrio Bed-Stuy, de Brooklyn, es estrangulado por un policía blanco. Más de 30 años después, la escena se recuerda desde la realidad, por el caso de Minneapolis.

“La matanza de cuerpos negros, en eso se basa este país”, dijo el cineasta en una entrevista con Don Lemon (CNN). Lee también publicó en redes sociales un cortometraje sobre la brutalidad policial titulado Tres hermanos: Radio Raheem, Eric Garner y George Floyd.

Garner y Floyd murieron, como la figura de la película de Lee, a manos de policías blancos. A la protesta simbólica, que ha sobrepasado los siete días seguidos, le acompañaron movilizaciones en varias ciudades, con el lema #BlackLivesMatter.

El rapero Jay-Z dijo que, “como padre y hombre negro que siente dolor”, hace un llamamiento a los políticos, los fiscales y los policías a “tener el valor de vernos como personas, padres, hermanos, hermanas y madres llenos de dolor”, recogió el canal público alemán DW.

El actor George Clooney escribió un ensayo contra el racismo para el portal de noticias Daily Beast, en el cual exige “cambios sistémicos” en EE.UU.: “La ira y la frustración que, una vez más, se manifiesta en nuestras calles son una muestra de lo poco que hemos evolucionado desde nuestro pecado original como país: la esclavitud”.

“Esa es nuestra pandemia. Todos nosotros estamos infectados, y en 400 años aún no hemos hallado una vacuna”.

El polémico trino de Trump: “Cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos” provocó que la actriz y música Taylor Swift replicara que “durante toda su presidencia, ha avivado el fuego del supremacismo blanco y del racismo”. Algo que ya han señalado periodistas como Jon Lee Anderson, en The New Yorker: “Trump ha interpelado a los policías para que no piensen dos veces cuando hay que reprimir”.

En la calle también se manifestaron las estrellas del pop Halsey y Ariana Grande; ambas marcharon el fin de semana. Grande tuiteó lo que sentía en esas horas de protesta pacífica, sobre las cuales “se informó poco y nada”, un indicio de que solo las protestas violentas fueron el foco de atención, señaló.

“No sé cómo articular el horror de hoy”, publicó Halsey. Y describió cómo la Guardia Nacional y la Policía disparan con balas de goma contra la multitud arrodillada y tiran gases lacrimógenos. Ella misma ayudó a personas heridas, como lo confirmaron diferentes medios.

La indignación se expresó también a través de tuits que critican el manejo que Trump ha hecho de la crisis sanitaria. (I)

#BlackLivesMatter llega a varias naciones

Con una foto en negro publicada en Instagram y bajo el lema “Black Out Tuesday”, el mundo mostró desde el martes pasado su rechazo al racismo y la brutalidad policial en EE.UU. Emma Watson, Tom Holland, Cara Delevingne, Alejandro Sanz o Ricky Martin son algunos de los artistas que se han unido a la iniciativa.

Una protesta silenciosa que surgió desde la industria musical, pero a la que se sumaron representantes de todos los sectores del mundo artístico, como muestra de su apoyo a una iniciativa de Jamila Thomas y Brianna Agyemang, dos ejecutivas de Atlantic Records.

“En respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Abery y un incontable número de ciudadanos negros a manos de la Policía, se usó el hashtag #TheShowMustBePaused (El show debe parar), una campaña creada por dos mujeres negras del mundo de la música en contra del racismo y la desigualdad que existe desde la sala de juntas hasta las calles”, señala el manifiesto. En el mundo del cine, Natalie Portman, Ana de Armas, Timotheé Chalamet, Orlando Bloom, Sharon Stone, Kate del Castillo o Patricia Arquette también reclaman justicia para George Floyd. (I)