Al príncipe George le gusta el ballet porque #boysdancetoo

El gusto del pequeño príncipe George por sus clases de ballet fue motivo de burla por parte de la presentadora Lara Spencer, quien hace unos días opinó al respecto y con sarcasmo, en el programa estadounidense “Good Morning America”, de la cadena ABC.

"El príncipe Guillermo dice que George adora hacer ballet. Tengo algo que decirte, príncipe Guillermo: a ver cuánto le dura", expresó en tono intimidante.

I bloody love that Prince George is going to be doing ballet, it’s so endearing. Boys dance, and it makes them no less of a man. Really nothing to be laughed at @LaraSpencer @GMA #BoysDanceToo pic.twitter.com/NIY59Po8Ez — Chris™️ (@Chris_CPH) August 23, 2019

El comentario sacudió las redes sociales por estar sujeto al clásico estereotipo del hombre que no debería incursionar en el campo de la danza.

En el programa, Spencer informa sobre las actividades extracurriculares que el hijo mayor de los Duques de Cambridge toma en el colegio privado del St Thomas’s Battersea, así como el teatro, el coro y el ballet, esta última disciplina a la que le dedica media hora semana.

De las publicaciones posteadas destaca la de la misma familia, de los Duques de Cambridge.

Otro que copó centenas de visualizaciones fue la actuación de 300 bailarines, entre hombres, mujeres y niños, quienes se reunieron en las afueras del set del programa "Good Morning America" para presentar una coreografía y sentar el precedente de que el ballet está empoderado también por la figura masculina.

El instructor de danza Travis Wall subió el video a su cuenta de Instagram, donde su grupo baila sutilmente en el Times Square y muestra los pasos básicos del ballet.

Mark Kanemura, uno de los reconocidos bailarines de Lady Gaga no se queda atrás y postea una coreografía junto a uno de sus pupilos.

Dear @LaraSpencer and anyone that needs to hear it... BOYS DANCE TOO! #BoysDanceToo pic.twitter.com/RLeSaiORD3 — Mark Kanemura (@mKiK808) August 23, 2019

Los mensajes que acompañan los videos y fotos de algunas coreografías se convirtieron en tendencia por 4 días con el hashtag #boysdancetoo.

El dramaturgo y cineasta Bryan John recordó el gusto y el significado que tenía para Lady Di, abuela del príncipe George, la danza y las artes en general.

Aquí se puede distinguir la famosa foto en la que baila con John Travolta en un evento de gala, a principios de los ochenta.

Let's also not forget what Prince George's grandmother thought about dance & what a cherished ambassador she was, for the world of dance & the arts. #boysdancetoo #laraspencer #PrincessDiana ? pic.twitter.com/eBMnUmMhlZ — Bryan John (@mrbryanjohn) August 23, 2019

Una madre fastidiada le increpa a Lara porque siente que insultó a todos los bailarines con su comentario, incluido su hijo. De esta forma muestra una gráfica de una de las presentaciones de éste.

Lara, you’ve insulted every dancer with you comments and smirks, including my son. You should be ashamed of yourself. #boysdancetoo pic.twitter.com/4SB11vkJrC — Ranaynay (@Rzabel2016) August 23, 2019

Lara Spencer no se hizo esperar y se disculpó a través de su cuenta de Instagram.

“Mis sinceras disculpas por un comentario insensible que hice ayer (23 de agosto) en las noticias. Desde el ballet hasta cualquier cosa que uno quiera explorar en la vida, digo VAYAN A POR ELLA. Creo totalmente que todos deberíamos ser libres para perseguir nuestras pasiones. Ve a escalar tu montaña y ama cada minuto de ella”, publicó la presentadora de televisión junto a una foto de un paisaje de las montañas. (I)