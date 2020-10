El Premio Nobel de Literatura 2020, según las apuestas, mira hacia África

Este año el anuncio del máximo galardón de la Academia Sueca -que desde 1901 reconoce la obra más destacada en el campo de las letras-, se hará de forma online, y quien resultara ganadora o ganador se enterará vía internet, pero las especulaciones ya echaron a correr algunos nombres como los de los posibles ganadores.



Uno de ellos fue el de la novelista estadounidense Joyce Carol Oates, ganadora del premio mundial Cino del Duca el pasado mes de mayo, otorgado por el conjunto de su obra.



Los rumores de que podría llevarse el Nobel vienen a cuenta de que otros grandes escritores, como Patrick Modiano y Mario Vargas LLosa, recibieron el mismo galardón antes de ser reconocidos con el de la Academia Sueca.



De hecho, el Cino del Luca es considerado la antesala del Nobel (el ruso Andréi Sajarov fue otro de los que obtuvo el premio mundial de literatura en 1974 y el premio sueco al año siguiente).



La prolífica obra de Oates se despliega en novela, relatos cortos, teatro, poesía, no ficción y literatura juvenil e infantil. Opositora acérrima del presidente estadounidense Donald Trump, en sus libros aborda temas como el racismo y las desigualdades sociales en la cultura estadounidense y la defensa de los derechos cívicos. El africano Thiongoo y el japonés Murakami integran las listas de los preferidos de los lectores y los medios.



Otro nombre que suena fuerte es el de Jamaica Kincaid, autora nacida en Antigua y Barbuda en 1949 y profesora de Harvard. Escribió, entre otras novelas, "Autobiografía de mi madre". También se dice que el galardón sería para un autor nacido en África, aunque desde Estocolmo no niegan ni asumen los rumores: "Estos asuntos son estrictamente confidenciales y no podemos responder preguntas sobre ellos", explicaron a la prensa.



A principios de año había 200 autores en lista -media docena de europeos, según fuentes de la Academia Sueca-, de los que en abril sobresalían 15, y luego quedaron 5.



Entre los africanos, resuenan los nombres de Thiongo’o -el escritor africano con mayor proyección internacional a día de hoy, y cuya obra se centra sobre todo en los problemas políticos, culturales y sociales de Kenya; Nuruddin Farah, Antjie Krog -su obra más conocida es "Country of My Skull" (País de Calavera), una crónica sobre las violaciones a los derechos humanos escuchadas durante el Apartheid en Sudáfrica-, y la autora feminista Chimamanda Ngozi Adichie.



Entre los autores que editan en español, Cruz citaba a Javier Marías; los también españoles Antonio Muñoz Molina, Almudena Grandes, Juan Mayorga y Fernando Aramburu, el venezolano Rafael Cadenas, el chileno Raúl Zurita, los colombianos Fernando Vallejo y Juan Gabriel Vásquez, y el cubano Leonardo Padura".



Otros escritores con altas probabilidades son "media docena de europeos, según fuentes de la Academia". Son el rumano Mircea Cartarescu -que también integra el programa del Filba-, el húngaro László Krasznahorkai, la francesa Nina Bouraoui, la finlandesa Sofi Oksanen, el noruego Jon Fosse y la rusa Liudmila Ulitskaya.



Hay medios que también arriesgan que la laureada este año podría ser la estadounidense Joan Didion. Y la poetisa canadiense Anne Carson también surgió como una posible ganadora.



El año pasado, la Academia Sueca tuvo que anunciar dos ganadores del Nobel de Literatura en una misma edición, Olga Tokarczuk (2018) y Peter Handke (2019), luego del escándalo de filtraciones y acusaciones de abusos sexuales.



Lo que se sabe con certeza, porque lo anunció la propia Academia, es que este año el premio incrementará su valor en 111.000 dólares, tras recortar el monto por motivos financieros: quien se lo lleve este año recibirá 1,1 millones de dólares.



La institución insiste en que no premia literaturas ni países sino autores, aunque el predominio histórico occidental es abrumador, con un 80% de ganadores europeos y norteamericanos y cifras desalentadoras en cuanto a equidad de género pues desde su creación en 1901 solo reconocieron a 15 escritoras.



La decisión de darle el premio a la leyenda de la música estadounidense Bob Dylan en 2016 generó un gran debate. También fue fuente de controversia la concesión del galardón, en 2019, al escritor austriaco Peter Handke, conocido por su apoyo proserbio durante la Guerra de los Balcanes.



El Premio Nobel de Literatura fue entregado por primera vez en 1901 al francés Sully Prudhomme. No están permitidas las autonominaciones. El candidato que recibe más de la mitad de los votos totales es designado como el nuevo Nobel de Literatura.



Cada ganador recibe una medalla, un diploma y un premio económico cuyo importe ha variado a lo largo de los años. En 1901 el primer premiado, Sully Prudhomme, recibió 150.782 coronas suecas (16.932,94 dólares). En 2008 el premiado obtuvo una recompensa estimada en 10'000.000 de coronas (1.123.000 dólares).



Hasta 2017 el galardón de Literatura ha sido entregado a 114 personas. Existen casos en los que ha habido controversias debido a la elección de la Academia; por ejemplo, en 1958, el ganador del premio Borís Pasternak fue obligado a rechazarlo debido a que se hallaba bajo presión por parte del gobierno de la Unión Soviética.



En 1964 el francés Jean-Paul Sartre rehusó recibir el galardón, puesto que hasta entonces se había negado a aceptar cualquier reconocimiento oficial que le fuese hecho en vida.



Un total de 15 mujeres han ganado el Nobel de Literatura y desde su creación ha habido solamente cuatro ocasiones en que el Premio Nobel de Literatura ha sido concedido a dos personas en un mismo año (1904, 1917, 1966 y 1974), así como siete años en los que este no fue otorgado (1914, 1918, 1935 y 1940-1943).



Pero 1935 fue la única edición en el que el prestigioso premio fue sido declarado desierto; no se concedió a ninguno de los nominados. Entre los nominados de ese año se encontraban G. K. Chesterton y Miguel de Unamuno.



Para ser candidato al premio Nobel de Literatura hay que pasar por determinado proceso:



• El Comité envía cartas de invitación individualizadas a personas cualificadas para nominar

Estas personas cualificadas son:

• Miembros de la Academia Sueca y de otras academias, instituciones y colectivos con similares normas de funcionamiento y tareas, de todo el mundo;

• Catedráticos de universidades y de escuelas universitarias dedicados a materias literarias y lingüísticas, de todo el mundo;

• Premiados con el Nobel de Literatura;

• Presidentes de organizaciones de escritores que son representativas de la producción literaria de sus respectivos países.

• Una vez recibidas las candidaturas, los ganadores son seleccionados por el Comité del Nobel de Literatura, que consta de 18 miembros.

• Nadie puede nominarse a sí mismo.





Nobel de Literatura por países

Francia, 15; Estados Unidos, 12; Alemania, 10; Reino Unido, 9; Suecia, 7; Italia, 6; España, 5; Polonia, 5; Irlanda, 4; Noruega, 3; Unión Soviética, 3; Dinamarca, 3; Chile, 2; Suiza, 2; Grecia, 2; Japón, 2; Sudáfrica, 2; China, 2; Canadá, 2; Australia, 2; Austria, 2; Colombia, 1; Guatemala, 1; México,1; Perú, 1; Bélgica, 1; India,1; Finlandia, 1; Islandia, 1; Yugoslavia, 1; Israel, 1; Checoslovaquia, 1; Nigeria, 1; Egipto, 1; Santa Lucía, 1; Trinidad y Tobago, 1; Hungría, 1; Turquía, 1; Mauricio, 1; Rumanía, 1; Bielorrusia, 1.



Nobel de Literatura por lengua:



Alemán 15; árabe 1; bengalí 1; checo 1; chino 2; danés 3; español 11; finés 1; francés 15; griego 2; hebreo 1; húngaro 1; inglés 27; islandés 1; italiano 6; japonés 2; provenzal 1; polaco 5; portugués 1; noruego 3; ruso 6; serbocroata 1; sueco 7; turco 1; Yidis 1.





El premio Nobel no se entregó en los siguientes años:



1914 (Primera Guerra Mundial)

1918 (Primera Guerra Mundial)

1935 (Desierto)

1940-1941-1942-1943 (Segunda Guerra Mundial)

En 2018 no se entregó el Nobel a Olga Tokarczuc por un escándalo con un director del premio Nobel, involucrado en acoso sexual, pero el premio fue entregado en 2019, cuando se alzó con el nobel Peter Handke. En 2016 el ganador del premio fue Bob Dylan (cantante norteamericano).

Mujeres ganadoras del Nobel (15):



1.- Selma Lagerlöf (1909), Suecia

2.- Grazia Deledda (1926), Italia.

3.- Sigrid Undset (1928), Dinamarca nacimiento, idioma noruego.

4.- Pearl S. Buck (1938), Estados Unidos.

5.- Gabriela Mistral (1945), Chile.

6.- Nelly Sachs (1966), sueca, idioma alemán (este año se entregaron dos: el otro ganador fue Shmuel Yosef Agnón).

7.- Nadine Gordimer, (1991), Sudáfrica.

8.- Toni Morrison (1993), Estados Unidos.

9.- Wislawa Szymborska (1996), Polonia.

10.- Elfriede Jelinek (2004), Austria.

11.- Doris Lessing (2007), Reino Unido

12.- Herta Müller (2009) (rumana), idioma alemán.

13.- Alice Munro (2013), Canadá.

14.- Svetlana Aleksiévich (2015), Bielorrusia.

15.- Olga Tokarczuk, (2018), Polonia.









Hispanoamericanos que han ganado el Nobel de Literatura

1.- José Echegaray y Eizaguirre (1904). España.

2.- Jacinto Benavente (1922). España.

3.- Gabriela Mistral (1945). Chile.

4.- Juan Ramón Jiménez (1956). España.

5.- Miguel Ángel Asturias (1967). Guatemala.

6.- Pablo Neruda (1971). Chile.

7.- Vicente Aleixandre (1977). España.

8 .- Gabriel García Márquez (1982). Colombia

9.- Camilo José Cela (1989). España.

10.- Octavio Paz (1990). México.

11.- Mario Vargas Llosa (2010). Perú.



Los últimos 40 Premios Nobel de Literatura



1980: Czeslaw Milosz, Polonia.

1981: Elias Canetti, Reino Unido (Alemán, idioma).

1982: Gabriel García Márquez (Colombia).

1983: William Golding (Reino Unido).

1984: Jaroslav Seifert (República Checa).

1985: Claude Simon (Francia).

1986: Wole Soyinka (Nigeria) .

1987: Joseph Brodsky (Estados Unidos) (ruso idioma, nació en Unión Soviética).

1988 Naguib Mahfuz. (Egipto).

1989 Camilo José Cela (España).

1990 Octavio Paz (México).

1991 Nadine Gordimer (Sudáfrica).

1992 Derek Walcott (Santa Lucía).

1993 Toni Morrison (Estados Unidos).

1994 Kenzaburo Oe (Japón)

1995 Seamus Heaney (Irlanda)

1996 Wislawa Szymborska

1997 Dario Fo (Italia)

1998 José Saramago (Portugal)

1999 Günter Grass (Alemania)

2000 Gao Xingjian (China)

2001 V. S. Naipul (Reino Unido)

2002 Imre Kertész (Hungría)

2003 J. M. Coertzee (Sudáfrica)

2004: Elfriede Jelinek (Austria)

2005: Harold Pinter (Reino Unido)

2006 Orhan Pamuk (Turquía)

2007 Doris Lessing (Reino Unido)

2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio

2009 Herta Müller (rumania nació) (Alemania)

2010 Mario Vargas Llosa (Perú)

2011 Tomas Tranströmer (Suecia)

2012 Mo Yan (China)

2013 Alice Munro (Canadá)

2014 Patrick Modiano (Francia)

2015: Svetlana Aleksiévich (bielorrusia).

2016 Bob Dylan (Estados Unidos)

2017 Kazuo Ishiguro (Reino Unido)

2018 Olga Tokarczuk (Polonia)

2019 Peter Handke (Austria)

2020 (?)



A juzgar por los que ahora, desde Estocolmo, tienen pistas de por dónde sopla el viento, parece que este señala a África como el lugar de nacimiento del elegido. Mientras empezaban a resonar en otros medios también los nombres de Joyce Carol Oates y del "eterno candidato" Haruki Murakami.



¡Que se abran las apuestas!





Cinco discursos (parte introductoria) de algunos escritores que se alzaron con el premio Nobel

William Faulkner (1950)



"Creo que este honor no se confiere a mi persona sino a mi obra, la obra de toda una vida en la agonía y vicisitudes del espíritu humano, no por gloria ni en absoluto por lucro sino por crear de los elementos del espíritu humano algo que no existía. De manera que esta distinción es mía solo en calidad de depósito. No será difícil encontrar, para la parte monetaria que extraña, un destino acorde con los elevados propósitos de su origen. Pero también me gustaría hacer lo mismo con el renombre, aprovechando este momento como pináculo desde el cual me escuchen los hombres y mujeres jóvenes que se dedican a la misma lucha y afanes entre los cuales ya hay uno que algún día se parará aquí donde yo estoy".



Ernest Hemingway (1954)



"Carente de toda habilidad para pronunciar discursos y sin ningún dominio de la oratoria o la retórica, agradezco a los administradores de la generosidad de Alfred Nobel por este Premio. Ningún escritor que conoce los grandes escritores que no recibieron el Premio puede aceptarlo a no ser con humildad. No es necesario hacer una lista de estos escritores. Todos los aquí presentes pueden hacer su propia lista de acuerdo a su conocimiento y conciencia".

Gabriel García Márquez (1982)



“Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad”.



J. M. Coetzee (2003)



“¿Un maestro y su esclavo? ¿Son hermanos, hermanos gemelos? ¿camaradas en armas? ¿enemigos? ¿Qué nombre se le dará a este compañero anónimo con quien ha compartido sus tardes y sus noches, quien solo se ausenta durante el día cuando él, Robin, camina por los muelles inspeccionando los nuevos arribos y sus hombres galopan por el reino haciendo inspecciones?".



Harold Pinter (2005)



"No hay distinciones concretas entre realidad y ficción, ni entre lo verdadero y lo falso. Una cosa no es necesariamente verdadera o falsa; puede ser al mismo tiempo verdadera y falsa. Creo que estas afirmaciones aún tienen sentido, y aún se aplican a la exploración de la realidad a través del arte. Así que, como escritor, las mantengo, pero como ciudadano no puedo; como ciudadano he de preguntar: ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira?".