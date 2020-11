Louise Glück firma con la editorial Visor y deja atrás la controversia con Pre-Textos

La premio Nobel de Literatura 2020, Louise Glück, firmó con una nueva casa editorial para su mercado en español luego de la polémica que se armara con Pre-textos, firma española que según su agente, Andrew Wylie "el Chacal", no llenaba sus expectativas.



Luego de haber publicado 7 libros con Pre-Textos, Glück ha ampliado sus horizontes y acaba de firmar contrato con la editorial Visor, especialista en poesía y casa editora de escritores consagrados: Rubén Darío, Antonio Machado, Mario Benedetti, Adrienne Rich y Juan Ramón Jiménez.



Las voces a favor y en contra de la rescisión del contrato entre Pre-Textos y Glück no se hicieron esperar, así fue que algunos editores y escritores firmaron en solidaridad con la editorial española; mientras que otro grupo de autores, en cambio, defendió el derecho de la premio Nobel a proteger sus ganancias.



Frente a las quejas de Pre-Textos por la decisión de la poetisa, su agente había respondido que antes de que a Glück le entregaran el premio Nobel buscaba una nueva editorial, pero fue más gráfico al señalar que el primer contrato por la obra de Louise Glück expiró en 2015 y la editorial no pagó el anticipo pactado para la firma del segundo.



"Por supuesto, les hemos escrito repetidamente, durante un período de años, más recientemente esta primavera, invitándolos a reparar esta situación, pero dejaron nuestros mensajes sin respuesta", le dijo el agente al diario El País, de España.



Incluso, comentó Wylie, cuando publicaron con Pre-Textos "Praderas", en 2017, y "Una vida de pueblo", en 2020, no solo que no le pagaron sino que tampoco le consultaron sobre la traducción o la portada y ni siquiera le enviaron a Louise Glück una copia de su propio libro. (I)