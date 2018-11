Personajes literarios invitan a la Feria del Libro en Quito

El personaje célebre de Don Quijote de la Mancha saluda al público, su atuendo y acento es tan real que parece que hubiera saltado de la novela clásica de Miguel de Cervantes a la realidad.

“He viajado en el tiempo, y me he sorprendido de que la gente aún me recuerda gracias a mi creador (Miguel de Cervantes)”, afirmó alegre.

Así fue el recibimiento este sábado en la mañana para los asistentes a la XI Feria Internacional del Libro y la Lectura de Quito (FILL) 2018.

El evento se realiza en el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario, norte de la capital.

En otro pasillo se encuentra el coronel Aurelio Buendía, con Remedios La Bella, personajes de la novela Cien años de soledad, del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez.

La oferta incluye textos y productos para adolescentes y jóvenes, entre ellos los cómics, así como publicaciones de autores de temáticas de actualidad.

Ellos también invitan al público al evento, mientras se toman fotos.

La feria cuenta con 80 pabellones distribuidos en cinco corredores del sitio, en donde editoriales, librerías, universidades, embajadas, y entidades culturales y gubernamentales ofrecen principalmente productos literarios para todo el público, desde infantil, juvenil, adulto, y hasta los profesionales.

Es el caso de Tecnilibro, que ofrece textos especializados para ingenieros, médicos y docentes. “Siempre participo, no solo en la Feria del Libro de Quito, también en otras ciudades del país, incluso en las internacionales”, manifestó Simón Peña, gerente desde 1980.

La gente acudió en compañía de amigos o en familia, en busca de textos de su interés.

Como Bianca Gavilánez, joven capitalina que visitó la feria con sus padres para buscar libros de filosofía.

“A todos en la casa nos gusta leer, mi papá ya compró libros de Bolívar Echeverría”, contó.

El sitio ofrece espacio para las novelas más clásicas, hasta autores modernos.

Para el público que busca a estos últimos se encuentra el pabellón de EIE (Editores Independientes del Ecuador).

Lucía Moscoso Rivera, editora de Mecánica Giratoria, señaló que es la tercera vez que participan en la feria.

“Somos 8 editoriales del EIE, y venimos para ofrecer nuestros productos, con autores ecuatorianos, en géneros como narrativa, poesía, ensayo, teatro y otros”.

La Feria del Libro estará abierta hasta el 18 de noviembre, y también ofrece conferencias con autores en el segundo piso. (I)

Datos

XI feria del libro

El evento se inauguró el 9 de noviembre, y se extenderá hasta el 18 del mismo mes en el Centro de Convenciones Metropolitano. Incluye un espacio para la gastronomía y música de Esmeraldas, como provincia invitada.

36 autores nacionales y decenas de internacionales participan del encuentro.

Organización

La feria es preparada por el Ministerio de Cultura, con el Municipio de Quito y la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL).