El nuevo Instituto de Fomento se operativiza

El 8 de mayo, cuando el presidente Lenín Moreno firmó el decreto en el que fusionaba los Institutos de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y el de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades (IFAIC), el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ente que por ley regula estas instituciones, nombró a un director encargado para resolver todos los procesos pendientes y ejecutar la fusión hasta el 15 de junio.

Hace un mes, en una entrevista con este diario, el ministro Juan Fernando Velasco dijo que el plazo para cerrar los procesos pendientes se postergaría.

“Nos hemos encontrado con más problemas de los que habíamos anticipado, entre procesos administrativos del IFAIC, proyectos que no habían sido cerrados desde hace dos años, procesos administrativos que no se han realizado y que han ralentizado el cierre de estos convenios. Pero estamos avanzando bien y creo que no es el caso cerrar todo lo que se había planteado”, dijo Velasco.

En un foro público, con la Colectiva Mujeres en Acción, el pasado 30 de junio, Velasco dijo que no había un estudio sobre los costos de reducción de la fusión, porque es una decisión tomada por una crisis fruto de la pandemia, “la peor en la historia de nuestro país. El presente decreto habla del plan de optimización”.

Tras el decreto se habría determinado que la reducción de gastos administrativos, más no de fomento pues su origen es el Bede, sería de $ 600 mil al año.

Días antes de su participación en el foro, el titular de la cartera de Estado afirmó que la legitimidad de esta fusión fue consultada al menos un mes antes con el Ministerio.

De este proceso nace un informe en el que se determina que durante tres años de gestión, entre otras cosas, la concentración de recursos y proyectos está en la provincia de Pichincha y que Guayas, a pesar de su importancia, no accede a tantos recursos ni cantidad de proyectos financiados.

Velasco hace un hincapié en otro proceso: “Más del 45% del fomento disponible para todas las artes, se ha destinado para el cine y el audiovisual”.

A pesar de que hasta hoy muchos de los procesos del IFAIC continúan en proceso de cierre y que las funciones del nuevo Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, y sus directivas estarían por definirse, este 8 de julio se ha confirmado su operatividad.

El instituto tiene hasta ahora cinco directores en Fomento del Cine y del Audiovisual, Musical y Fonográfico, Artes Escénicas y Artes Vivas, Artes Visuales y Artesanías y Literario y Editorial.

Además de las dirección del Instituto a cargo de Jan Vandierendonck, quien ocupaba la dirección del ICCA y de la Coordinación Técnica, a cargo de Ángel Escobar.

Parte de esta organización nacería de la idea de que “todos los contenidos deben tener un producto audiovisual y no empataba. Yo me decía que no será que podamos juntarlos para que trabajen de manera coordinada, no tiene ninguna consecuencia mayor ahora que el ICCA sea parte de un proceso mayor”, insiste Velasco.

Para Vandierendonck, esta fusión también surge de que “el financiamiento no ha sido organizado, el Consejo de Cine trabajó de acuerdo al precio del petróleo, no había una constancia como merece la industria. La segunda falla es que se relegó a hacer arte de segunda categoría porque no tenían su casa propia”.

El director considera que “este decreto nos daba una oportunidad de crear algo nuevo en función de las otras artes, yo no solo pienso en el audiovisual. El audiovisual no puede funcionar bien porque es el arte que agrupa a otras artes, debemos estar orgullosos de que podemos apoyar a las otras artes”.

Para quienes trabajan en la Colectiva y otras asociaciones de otras ramas, aún no es claro el modo en el que funcionaría esta nueva institución y exigen su socialización.

Además, consideran que su fusión debió tener un proceso de socialización, a pesar de que Velasco insiste en que el fomento no tendrá costos económicos. (I)

Ministro de Cultura defiende la legalidad de la fusión

Uno de los cuestionamientos más recurrentes respecto a la fusión ha sido que una ley orgánica no puede ser reemplazada por un decreto ejecutivo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, sostiene que el Código Orgánico Administrativo le otorga al presidente la posibilidad de fusionar, separar y eliminar las funciones del Estado, cualquiera sea su origen. Ahí está explicado por qué el presidente puede hacer eso. Hay una Corte Constitucional a la cual puede acudir cualquier funcionario y presentar un reclamo si tiene dudas. A pesar de que las asociaciones convocadas por la Colectiva Mujeres en acción han respondido a la fusión como una acción inconstitucional, no existe hasta el momento una demanda de este tipo.

En las direcciones del nuevo instituto están Mario Fernando Pontón Mendieta (Cine y audiovisual), Nicolás Aráuz Soria (Musical y fonográfico); Susana Nicolalde Rubio (Artes Escénicas y Artes Vivas); Daniela Fuentes (Artes Visuales y Artesanías) y Yana Lema (Fomento literario). (I)