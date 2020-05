Cinco museos de Quito refuerzan contenidos en línea

A nivel mundial, los museos están afrontando una crisis que les obligó a cerrar sus puertas al público como una forma de combatir al covid-19. Estos sitios culturales han fortalecido sus contenidos que han estado en sus distintas plataformas digitales como un complemento a las diversas exhibiciones.

Por ello han implementado las visitas virtuales, algunas en plataformas de 360 grados, para que sus visitantes sigan vinculados al arte, la cultura y la ciencia sin salir de casa. Además, estos espacios también se han organizado para dar el mantenimiento a sus colecciones y evitar daños en un futuro.

Los museos de Ecuador y Quito viven esa misma realidad. Para Luis Mendoza, director subrogante de la Fundación Museos de la Ciudad (FMC), es una situación que impacta de una forma muy particular porque estos lugares, de historia y arte, se deben a sus visitantes.

“Fue una sacudida para nosotros, no pensamos que la situación fuese de esta magnitud”, comenta. La FMC administra y gestiona cinco museos municipales: Museo de la Ciudad, Museo del Agua (Yaku), Museo Interactivo de Ciencia (MIC), Centro de Arte Contemporáneo y el Museo del Carmen Alto.

El también coordinador del MIC manifiesta que la prioridad es salvaguardar la integridad y la salud de los colaboradores de las exposiciones y sus visitantes. “En los museos trabajamos con muchos grupos de atención prioritaria. En el caso del MIC, por ejemplo, los visitantes son niños. Por ello, tuvimos que replantear estrategias”.

Desde el pasado 16 de marzo, la FMC diseñó un plan de contingencia para fortalecer los contenidos virtuales de los museos. “Retomamos varios elementos que estaban en línea que, antes del aislamiento, tratamos de visibilizar mucho más porque las personas no tienen una experiencia post-museo; es decir, no toda la gente sabe o no usa las herramientas digitales de los museos, que son parte de la oferta educativa y cultural”, sostiene.

“Esta es una de las primeras estrategias que tomamos Por ejemplo, el Museo Interactivo de Ciencia está liberando algunos experimentos cada semana y publica muchos contenidos científicos en redes sociales”, destaca.

En cuanto a la preservación de las colecciones, Mendoza sostiene que tienen planes para el mantenimiento y la conservación.

“Sabemos que pueden existir riesgos en los museos; por lo que hemos autorizado visitas esporádicas de control por parte de los encargados de museografía, solamente para supervisar que no existiese algún problema de riesgo para las colecciones”, comenta Mendoza. (I)

Luis Mendoza

Coordinador del Museo Interactivo de Ciencias y director (subrogante) de la Fundación Museos de la Ciudad en Quito destaca la producción de nuevos contenidos y el fortalecimiento de los que ya había, como los recorridos virtuales de las salas en esta cuarentena.