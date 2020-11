Multifest, una feria virtual y gratuita llena de tecnología, innovación y creatividad

La carrera de Multimedia y Producción Audiovisual de la Universidad de las Américas (UDLA) realiza desde hace 5 años la Feria Internacional “Multifest”, un espacio creativo, lleno de ingenio, talento e innovación, que incluye proyectos en las áreas de animación, producción audiovisual, realidad virtual, realidad aumentada e interactividad.



Esta iniciativa busca mostrar al público de manera gratuita producciones, filmes, cortometrajes y proyectos interactivos únicos en el mundo.

El Multifest ha ido evolucionando a través de los años, pasando de ser un evento nacional a contar con un gran impacto en la industria audiovisual, captando el interés de productores, creativos y artistas visuales reconocidos a nivel nacional e internacional.

Este Festival es organizado por la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual de la UDLA, en conjunto con la Alianza Francesa de Quito, con el apoyo del Instituto francés (París), del New Images Festival y del Forum des images, en el contexto del evento internacional “Noviembre Numérico”.



Para este año, la modalidad del Multifest es virtual, totalmente gratuita y a través de una plataforma digital, abierta al público en general. Del 23 al 27 de noviembre, con acceso las 24 horas, la comunidad podrá realizar recorridos por proyectos internacionales de países como: Francia, África, Argentina y Ecuador. Las personas podrán acceder a todo lo que ofrece el Festival a través de: https://multifest.udla.edu.ec/

En el Multifest podrán disfrutar de películas 360 que muestran diferentes escenarios, tan realistas que permiten a los asistentes sentir como si estuvieran en Nueva York, Shanghái, Marsella, Addis Abeba, Etiopía, París.



También podrán observar varios documentales animados en 360. Uno de ellos contiene los archivos sonoros del juicio a Mandela y Sisulu, recientemente desenterrados por el Instituto Nacional Audiovisual de Francia (INA), que permiten revivir los cinco días de su conmovedor cara a cara con un fiscal terrible, racista y celoso.





En este evento se mostrarán proyectos en las áreas de: animación, producción audiovisual, realidad virtual, realidad aumentada e interactividad.

Más información del festival en https://multifest.udla.edu.ec/



Otro de los documentales muestra La Torre Eiffel, el Río Sena y permite a los asistentes redescubrir lugares míticos de París de otra manera. Asimismo, estará el poeta sonoro senegalés Ibaaku que ofrece un espectáculo afro-futurista desde Dakar, a través de las ondas. Un viaje llevado por ritmos ancestrales en una ciudad africana del futuro donde los extraterrestres interactúan con los terrestres.



Además se mostrarán proyectos académicos en 3D y en 360 realizados por estudiantes de la carrera de Multimedia de la UDLA, inspirados en las Tres Marías y Gonzalo Endara.



El primero habla de Las Tres Marías, agrupación musical conformada por tres hermanas, María Magdalena Pavón, Gloria Pavón y Rosa Pavón, procedentes de un pequeño pueblo ecuatoriano en Ibarra, llamado Chalguayacu, nombradas Patrimonio Vivo del Ecuador. El proyecto capta en todos sus sentidos quiénes son, fueron y serán Las Tres Marías.



El vídeo 360 también recrea el pensamiento del pintor ecuatoriano Gonzalo Endara Crow, debido a que las obras del artista se han convertido en un símbolo en cuanto a la pintura se refiere. Por ello, el trabajo busca revivir la emoción que los primeros cuadros de los artistas produjeron al espectador.



El Multifest también contará con charlas de expertos nacionales e internacionales que entregarán sus conocimientos de forma gratuita a la comunidad. Donde se abordarán temáticas como la industria de los videojuegos en el Ecuador, aplicación VR-Chat, el arte de la comunicación emocional, importancia del doblaje en producciones audiovisuales, entre otros.



A través de esta iniciativa la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual de la Universidad de Las Américas (UDLA) busca ofertar a la ciudadanía un espacio de educación y esparcimiento en áreas de animación, producción audiovisual, realidad virtual, realidad aumentada e interactividad.

