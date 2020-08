Ministerio de Cultura y Patrimonio hizo el lanzamiento del laboratorio de ideas

Este jueves 27 de agosto el Ministerio de Cultura hizo el lanzamiento del laboratorio de ideas (hackatón) con la presencia de Mónica Real, representante del Ministerio de Cultura; Luciano Rodrigues Marcelino, director general de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL); Camiló Pinzón, presidente del directorio de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), entre otros invitados.



El laboratorio de ideas es un proyecto que busca proponer desde diversos sectores, no solamente desde el arte y la cultura, alternativas para dar solución ante la problemática que representa el covid-19, a las actividades artísticas y culturales, mediante una línea de fomento basada en la innovación.



Esta línea de fomento invita a presentar proyectos que den solución a esta problemática y los proyectos seleccionados entran en un proceso en el cual se adquieren las herramientas necesarias para que esta idea primaria se convierta en una iniciativa bien elaborada, en un emprendimiento y además los ganadores realicen procesos formativos y reciban premios que les permitan iniciar emprendimientos y ayuden a solucionar el desafío de seguir viviendo del arte y la cultura en tiempos de confinamiento social.



El proyecto, organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el apoyo de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), comprende las postulaciones, el seguimiento y las charlas a quienes participen y pasen a la siguiente etapa para que tengan a la mano todos los insumos que permitan materializar sus ideas.



Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de septiembre y su implementación es un desafío que empieza con un proceso de formación, acompañamiento, méritos y aporte económico.



La UTPL lleva 50 años educando y uno de sus ejes es, precisamente, la industria creativa, por eso apoya activamente al sistema cultural no solo de Loja sino también del país entero.



"Apoyamos esta iniciativa para dar soporte al arte y la cultura; y en este camino uno de los proyectos que tenemos en mente es la postulación de la ciudad de Loja como ciudad creativa", manifestó Luciano Rodrigues Marcelino, director general de la UTPL.



Camilo Pinzón, director de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación (AEI), habló de las propuestas que pueden presentarse a través de la página de la Universidad Técnica Particular de Loja, además manifestó que en este proceso habrá charlas educativas y webinar con panelistas de alto nivel, como emprendedores de industria creativa.



Luego vendrá la selección, en la que se garantizará que el proceso sea ordenado, técnico y transparente (para las 60 ideas de mayor potencial habrá talleres y un sistema de formación emprendedora de la UTPL que, entre otras cosas, enseñará cómo desarrollar sistemas financieros a futuro).



Los emprendedores que no han estado vinculados al arte pueden presentar su proyecto en el Reto de Innovación Abierta, donde aprenderán a desarrollar programas creativos. Las 30 iniciativas que se desarrollen en cada uno de los proyectos entre los dos planes (30 y 30) recibirán formación y los ganadores de los mejores 10 proyectos recibirán: $ 5.000 al proyecto ganador; $ 3.000 al segundo puesto; $ 2.000 al tercero; y $ 500 para aquellos que queden entre el cuarto y décimo puesto.





Cabe recalcar que este es un concurso de ideas cuyo eje no es necesariamente competir sino levantar a la industria artística y cultural a través de los ciudadanos. Los programas de preparación para los postulantes que entren a la segunda etapa se harán vía on line y serán de manera asincrónica.



El objetivo del laboratorio de ideas es reactivar la industria, que necesita un oxígeno por las pérdidas sufridas por el covid-19, con corte al mes de abril, de 31 millones de dólares. Estas son líneas de fomento que se ponen a disposición de los ciudadanos de todo el país, con total transparencia, para que generen ingresos propios y resistan los embates del covid-19 en sus finanzas. (I)