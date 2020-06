El ser humano y su identidad están en 'el ojo del huracán'

El viento y el tema andino inspiran la obra del pintor cotopaxense Milton Hernán Alajo, que este miércoles 24 de junio presentará su exposición en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).

Originario de la parroquia semiurbana San Buenaventura, del cantón Latacunga, Alajo titula su muestra Por el ojo del huracán, compuesta por obras de variada técnica (óleo, acrílico, tinta, acuarela o mixta).

Luego de estudiar en el Instituto de Artes Plásticas Daniel Reyes de Ibarra, licenciarse en la Universidad Central y viajar a Europa tras ganar un premio internacional, retornó a Latacunga “y de aquí no me he movido”, precisa.

¿Qué ha significado permanecer con su arte en su terruño?

Hay varias miradas en esto, yo respeto mucho el protagonismo de las manifestaciones culturales de las grandes ciudades, pero para mí ha sido importante el tema de la identidad, no desvincularse del cordón umbilical de uno. Cuando voy a hacer las compras en Salcedo, Pujilí, Latacunga, el tema del colorido, del agro, me enriquece.

Obviamente por alguna situación he estado en las grandes ciudades, no solo en Ecuador sino en México e Italia, pero más como turista y no para sentarse y decir voy a crear. Para mí la creación es multifacética, se requiere de sensaciones, de cuestiones ambientales, no como una inspiración sino como una necesidad básica de sobrevivencia.

¿Cómo ha sido su vida como pintor en esa zona?

Tengo un taller aquí, por el tema de la pandemia, en La Laguna. He dado cursos particulares a chicos, jóvenes de diferentes lugares, de las universidades, me he mantenido constantemente trabajando. En lo personal siempre he estado vinculado al tema de la pintura y la escultura.

¿Qué características tiene su pintura?

Está enmarcada dentro de una línea antropológica muy profunda, basada en el tema del campesino, la migración y lo social, principalmente. Pongo al ser humano en el punto de la discusión de diferentes temáticas como la racial, los fundamentos de la cultura andina, lo filosófico, temas en los que siempre estuve involucrado.

Uso mucho el tema de texturas como un vínculo directo a una herencia panzalea, con la cromática de los ocres y también el uso del formato y el colorido. En la provincia de Cotopaxi -en Latacunga y la parroquia San Buenaventura- es donde más se han desarrollado las fiestas grandes, populares, que son ancestrales y está presente el jolgorio del colorido de la composición del ser humano. Siempre he estado vinculado a esa situación que me llama la atención desde niño, porque he participado en esos eventos conviviendo con este tipo de fiestas.

El tema del arte lo he establecido a través de la academia con un enfoque más filosófico que ideológico. En el Salón de Julio en Guayaquil-1994 mandé una obra donde mezclo elementos del ganado, herramientas para la agricultura, algo que me ha dado identidad sobre todo pensando en trascender en trabajos sencillos que para otros no tienen tanta trascendencia por el cual se puede transmitir, recibir y sobre todo visibilizar el trabajo de personas de un determinado territorio.

¿En cuántas exposiciones ha participado?

Colectivas a nivel internacional en España, Francia e Italia, México. Aquí en el país en casi todas las provincias, en concursos nacionales. Individuales en Nápoles, en la CCE en Quito y acá en Cotopaxi en el Museo de Arte Colonial, en espacios como galerías, pero también en barrios en fiestas de aniversarios porque para mí es muy interesante compartir con la gente.

Estuve trabajando en “Arte para Todos”, que fue una experiencia interesante, pues la obra de uno se llevaba a diferentes lugares donde nunca llegaba y he trabajado directamente con chicos y jóvenes explicando el porqué del arte.



¿Cuántas obras presenta?

Aproximadamente son 51 entre dibujos, acuarelas y dentro del dibujo el manejo del carboncillo, una técnica que va en desuso, acrílicos, técnicas mixtas, de formatos pequeño, mediano y grande en diferentes materiales como lienzos, cartulinas, que me permiten hacer mis trabajos y voy experimentado diariamente.

La línea temática de la exposición es diversa, pero el enfoque es el uso del símbolo del ojo, de la figura humana, tanto femenina como masculina, y trabajo con las figuras geométricas no apartándome de la herencia panzalea. Hay un hilo conductor que es el ser humano dentro de la temática de la antropología social y utilizo mucho el tema de la textura con una gama de colores de muchos contrastes; mi trabajo es expresivo.



¿Cómo ha enfrentado el confinamiento por el covid?

Me ha afectado en la parte anímica por la situación del país y he pensado mucho, analizado y conceptualizado esto, el aporte que uno puede hacer. Se puede interpretar esta nueva realidad y he hecho muchos bocetos, he estado haciendo esculturas. Es importante el aporte que puede servir desde mi espacio hacia el mundo. (I)

OBRAS

Casco colonial.- Técnica mixta donde se revelan las inquietudes místicas.

Mascarada.- Técnica al óleo donde se refleja la cosmovisión andina.