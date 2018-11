Más Arte llevará a tres artistas ecuatorianos a la feria chilena Ch.ACO

Ch.ACO se ha consolidado como una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina. Ahí confluyen espacios emergentes y de trayectoria dedicados a la exhibición artística. La galería ecuatoriana Más Arte, fundada en 2014, participará desde el 22 de noviembre en la edición 2018 de este encuentro que se realiza en Chile.

Los artistas que viajarán con Más Arte a Ch.ACO son Saskya Fun Sang, Leonardo Moyano y Karen Miranda. Ellos participarán en Planta, programa que, según los organizadores del encuentro, “reúne distintos espacios de creación de Latinoamérica que trabajan por medio de nuevos modelos de gestión”. Bajo la curaduría de los historiadores de arte chilenos Carolina Castro Jorquera y Matías Allende, en Planta “se presentan proyectos de creación y gestión latinoamericana enfocados en la adaptabilidad y la colaboración, alternativas a las galerías comerciales”.

Gabriela Moyano, directora de Más Arte, adelanta que las obras que llevarán de Saskya Fun Sang son “Mine, yours and ours” (piezas hechas en lana mediante la técnica del needlefelting, en las que la artista representa la genitalidad femenina de manera indefinida) y “My flaws are otherworldly (and I want you to look at them)”, un trabajo en escultura que parecería exaltar la irregularidad del cuerpo femenino.

El guayaquileño Leonardo Moyano expondrá “Propiedad Privada. Estudio de Paisaje Fronterizo”, de la serie Prácticas y Estrategias de Control, en la que reflexiona sobre un panóptico ubicado en un cerro de Guayaquil como un elemento de vigilancia y control que, además, trastoca el paisaje que él transita. Moyano añade a las representaciones de sus recorridos una nube que altera el horizonte y lo vuelven más abstracto.

“Umo” es la propuesta fotográfica de Karen Miranda y deriva del concepto de una deidad mesoamericana que afirma que nada existe por sí mismo, pero sí en la forma en que queremos percibir el entorno. Guiada por ese concepto, la artista retrata espacios que tienen carácter místico, ficcional. (I)