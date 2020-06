Los Rolling Stones advierten a Trump que no utilice sus canciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió una advertencia de los Rolling Stones para que no utilice sus canciones en sus mítines. La banda afirma que si sigue haciéndolo le impondrá acciones legales.

Un comunicado de la banda, publicado por la prensa norteamericana, dice que ha puesto ya el asunto en manos de su equipo legal y que están en contacto con la asociación internacional que protege los derechos de autor, BMI.

La campaña de Trump utilizó la canción You Can't Always Get What You Want en su último mitin de Tulsa, en Oklahoma, aunque ya lo hizo una primera vez en un mitin de 2016.

"Esta podría ser la última vez que el presidente Donald Trump utiliza canciones de los Stones", dice un comunicado de la banda citado por el diario Deadline, especializado en informaciones sobre Hollywood y el mundo del entretenimiento.

"A pesar de las directivas de cese y desistimiento de Donald Trump en el pasado, los Rolling Stones están tomando medidas adicionales para impedir que utilice sus canciones en el futuro en cualquiera de sus campañas políticas", advierten.

"El equipo legal de los Stones está trabajando con BMI. BMI ha notificado a la campaña de Trump en nombre de los Stones que el uso no autorizado de sus canciones constituirá una violación de su acuerdo de licencia. Si Donald Trump ignora la exclusión y persiste, se enfrentará a una demanda por reproducir música de manera no autorizada", dice el comunicado.

La banda ya dijo en 2006 que no apoyaba a Donald Trump. Por otra parte, no es la primera vez que el presidente tiene problemas por utilizar canciones en sus mítines sin la autorización de sus autores.

La familia de Tom Petty, muerto en 2017 por sobredosis, advirtió a Trump que no utilizara I Won't Back Down en el mitin de Tulsa. En un tuit la familia de Petty consideró que, además de no haber sido autorizado, el cantante nunca habría querido que su canción fuese utilizada "en una campaña de odio". (I)