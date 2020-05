Los libros alivian el miedo y el aislamiento por el covid-19

La lectura, ya sea por medios virtuales o impresos, ha sido un asidero para estas semanas de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Si bien todas las editoriales coinciden en que la baja de las ventas ha sido grande, también reconocen que no se han quedado en blanco durante abril y mayo.

Juan Casamayor, de la editorial Páginas de Espuma, dice que “el descenso de las ventas es enorme, pero no tan crítico como creíamos”. Casamayor nombra sus best sellers de la pandemia, entre los que figura un libro de una ecuatoriana, Pelea de gallos, de María Fernanda Ampuero, junto a Anatomía sensible, de Andrés Neuman; Siete casas vacías, de Samanta Schweblin; y Agitación, de Jorge Freire.

Pero los gustos varían y hay hasta caprichos cómicos a la hora de escoger lecturas. En países como España, la influyente editorial La Esfera de los Libros asegura que los títulos más vendidos de su catálogo, durante los dos meses de confinamiento, son de dos autores “que se llevan cruzando muchos años en otros terrenos”.

Uno de ellos es Memoria del comunismo, de Federico Jiménez Losantos, quien estrenó su trigésima edición durante la cuarentena y, pese a que es un libro grande y caro, probablemente es el más vendido en la historia del sello.

La editorial encuentra curioso que el otro best seller del momento sea La España en la que creo, de Alfonso Guerra, un libro con un año largo de antigüedad que ha dado con sus lectores en la primavera del coronavirus. ¿La razón? Cualquier cosa que se diga es especulación.

Títulos que resurgen

Otras editoriales dan cuenta que algunos títulos con un discreto éxito anterior, ahora han resurgido y se menciona a Le llamé corbata, de Milena Michiko Flasar. El tema puede justificarlo, pues trata del fenómeno de los hikikomori, unos chicos que voluntariamente se encierran en su habitación durante años en Japón.

Tampoco extraña que vuelva a estar de moda el tema judío y que se haya vendido bien libros de autores como Etgar Keret, Amos Oz, Batya Gur..., explican en la editorial Siruela. “De todas formas, con quien estamos arrasando es con Irene Vallejo. ¡Hemos reeditado en pleno confinamiento! Y también siguen yendo bien Domingo Villar y la saga de los Cazalet”.

La zaragozana Irene Vallejo triunfa con su ensayo El infinito en un junco, del que ha dicho que es su particular Las mil y una noches, mezclado con su propia vida. Ella confiesa que ha sufrido acoso escolar y que los libros han sido “como una muralla de protección”.

Por su parte, la siempre recomendada Tusquets da cuenta que en estas semanas de cuarentena ha vendido de manera muy destacada La madre de Frankenstein, una novela de Almudena Grandes.

Destacan los libros escritos por mujeres. Es el caso de Anagrama con cuatro obras en su lista: Canto jo i la muntanya balla, de Irene Solà; Lectura fácil, de Cristina Morales; Pequeñas mujeres rojas, de Marta Sanz y Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez.

Y en el mercado infantil, la editorial SM destaca cuatro libros: ¿Puedo mirar tu pañal?, de Guido van Genechten; Animales del mundo (Varios autores); Las aventuras del capitán Calzoncillos, de Dav Pilkey y El pollo Pepe, de Nick Denchfield.

Por su parte, Galaxia Gutenberg dice que su campeón indiscutido es Theodor Kallifatides por El asedio de Troya y Otra vida por vivir, seguido de un clásico muy apropiado para este momento de pandemia: Biografía del silencio, de Pablo d’Ors. (I)