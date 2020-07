Ecuatorianos prefieren la compra de libros presencial

La organización para el lanzamiento de un libro conlleva a un proceso de preparación que contempla desde la coordinación de un espacio donde se realizará el evento hasta conversatorios después de la presentación. Pero la pandemia cambió todo aquello.

En Colombia, por ejemplo, del 21 de abril al 5 de mayo de este año, se dio el primer Festival Virtual del Libro que incluyó foros, webinars, ponencias, lecturas en vivo, concursos y obviamente lanzamientos de obras. Entre ellas: Antropología del Astronauta Cotidiano de José Alejandro Polanco. Sus organizadores calificaron como un éxito rotundo la aceptación del acontecimiento.

Sin embargo, esta opción para las librerías y editoriales independientes en Ecuador no es así. María Paulina Briones, propietaria del espacio cultural Casa Morada, en Guayaquil, explica que los lanzamientos virtuales no son una óptima elección para ellos porque el canal de venta en Ecuador “sigue siendo físico y presencial, el acceso a internet es escaso en realidad, aunque parezca lo contrario”.

Agrega que sucede lo mismo o en mayor magnitud ante la posibilidad de que los compradores ejecuten transacciones por internet.

El 55,9% de la población de Ecuador usa internet, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Las transmisiones sí son una herramienta para su emprendimiento, aunque no son megaeventos. Sus comunicaciones por internet apuntan a reuniones de club de lectores, talleres, capacitaciones y otros para tratar diferentes temáticas.

“No me he volcado totalmente a hacer eventos, más bien he estado planificando al interior otras estrategias de cultura, que tienen que ver con la Casa Morada y la editorial, porque creo que hay una especie de arrobamiento, una obligación de presentar eventos de ese tipo, no quiero caer en esa habitualidad”, añade Briones.

No obstante, enfatiza que no es que no realizará alguna transmisión para la presentación de libros o lo que se requiera, sino que no desea usarlos ni todo el tiempo ni todas las semanas.

“Lanzamiento cero Polito cero, aún no hemos tenido tiempo de coordinar u organizar nada”, comenta Mónica Varea, directora de la librería Rayuela en Quito. Ella explica que en caso de realizarlo analizan ejecutarlo por Facebook o Instagram Live.

No obstante, aclara que sí han realizado un lanzamiento virtual, pero mucho antes de la crisis sanitaria y fue porque el autor vive en Portugal.

Librería Rayuela abrió sus puertas desde la primera semana de junio, con las respectivas medidas de seguridad. Varea afirma que su objetivo es “poder seguir trabajando y sirviendo a los lectores con los mejores libros” en la nueva normalidad.

Por su parte, Gabriela Bucheli, de la librería Entrelibros, en la ciudad de Manta, resalta que la pandemia ha empeorado la economía de los negocios y aunque los envíos a domicilio son en todo el país, “ha sido duro” sobrevivir desde marzo.

Frente a esta realidad, sus caminos han apuntado a innovar en sus ofertas y eventos, tales como ferias con estrictas medidas de seguridad o combos de productos que le dan la oportunidad a emprendedores de otro tipo.

Actualmente las librerías y editoriales independientes trabajan en el fortalecimiento de sus páginas web y redes sociales para informar sus pormenores. Adicionalmente también realizan ferias cada cierto tiempo para fomentar la compra de libros.

Comercio en línea

María Fernanda López, docente de Gestión y Política de la Cultura, califica “como un salto cualitativo más que cuantitativo” el comercio a través de las redes sociales, porque el mercado del arte de calle se activó como nunca antes con la cuarentena y el distanciamiento social.

“Se ha dinamizado el coleccionismo y las formas de circular arte urbano en nuestro país”. López pone como referencia la iniciativa de Art Delivery que promociona en redes sociales las creaciones de 25 artistas en todo el país para su comercialización en Guayaquil, Quito y Cuenca, las mismas que son entregadas en bicicleta. (I)