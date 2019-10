Hidalgo: “Me interesa la reacción de mis personajes”

Diversas realidades de una sociedad moderna pero aún atravesada por los prejuicios, la violencia cultural y sus consecuencias se narran en el libro El manual de la derrota, de José Hidalgo Pallares.

El escritor presenta en sus trece relatos, un sinnúmero de situaciones y decisiones de sus personajes que llevan al lector hacia una conmovedora reflexión de vida.

Ganador del premio Joaquín Gallegos Lara con Historias cercanas (2005), ha publicado otros libros de cuentos y novelas que le han otorgado menciones importantes.

Es director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes). Como periodista ha trabajado en Diario La Nación y actualmente es columnista del portal 4pelagatos.

¿Cuál de los cuentos que desarrolla le atraviesa más?

En el caso puntual de “Los Graduados”, el tema de la juventud perdida, del tipo que no aprovechó bien sus sueños es uno que me atrae bastante, más o menos igual a uno que hice en mi novela corta La Búsqueda. También me llama la atención aquello de la pérdida de la inocencia que trato en “Regalos de Navidad”. Aclaro que no son experiencias personales, ni me las han contado.

¿Según recursos descriptivos, cuánta realidad personal aplica a sus relatos?

No busco historias que estén bien escritas con muchos recursos técnicos. No soy un escritor que profundice en una descripción detallada o minuciosa del personaje, porque no quiero caer en lugares comunes. No hago una descripción directa, prefiero hacerla a través de las acciones, la personalidad de los personajes y las reacciones que tienen de distintas situaciones. Como lector, en cambio, me gustan las historias que sientes claramente que es un producto de la imaginación, me gusta quedarme con esa duda de cuánto habrá de cierto o vivido ese escritor.

¿Qué situaciones marcan a los personajes en estos retratos?

Las derrotas nos pueden pasar a cualquiera, pienso que marcan un antes y un después en la vida de los personajes. El hilo conductor son las situaciones, algunas más violentas que otras, algunas más traumáticas pero que lo enfrentan al personaje en momentos que lo ponen a prueba. Como en “Viernes 9pm”, que nos permite entender en una parte de la historia que está enfermo, aquí el asalto es narrado desde distintas perspectivas y al final es la perspectiva del que lo sufre y nos enteramos que él quería vivirlo y lo matan.

¿Cómo determina las derrotas de las situaciones cotidianas?

Son situaciones que están ambientadas en escenarios que podrían sentirse como reales o cercarnos, pero yo quiero que sean derrotas, que no caigan en lo cotidiano del día sino en situaciones extremas. Sobre todo, me interesa la reacción de mis personajes a situaciones de enfermedad, o de aquel que no disfruta su juventud.

No son traumáticas pero sí le dan un giro en la vida, un cambio de enfoque en el que te das cuenta de que lo que habías hecho hasta entonces no es más lo que quieres para el resto de tu vida.

¿Por qué hay una ausencia de personajes femeninos?

En este libro y en los pocos que he escrito, la mayoría de los personajes son masculinos por un tema de facilidad para mí, los personajes femeninos me resultan muy complejos aunque debo reconocer que me encanta encontrar en los libros, buenos personajes de los que puedo aprender.

¿Cuáles son sus referentes femeninos?

He tenido la suerte de encontrar textos que me han gustado mucho de escritoras nacionales como Gabriela Ponce, Daniela Alcívar, Marcela Rivadeneira o internacionales como Selva Almada y María Moreno. De ellas hay recursos técnicos bastante variados y la verdad es lindísimo como lector encontrar expresiones, uso del lenguaje y recursos técnicos que no te esperabas. Las admiro muchísimo.

En algunos libros siento que puedo incluso ampliar un poco las fronteras de lo que he ido leyendo hasta ahora, pero hay un respeto a meterme con personajes femeninos por miedo a que no me salgan bien.

¿Considera que la sociedad que retrata en su obra es similar a la que se manifestó en redes sociales sobre el paro nacional?

Lo que vi fue primero un nivel de violencia en las calles que no se había visto antes y uno, como quiteño que ha atestiguado tantas movilizaciones, nunca había visto algo así tan violento. Somos una sociedad que se considera dividida, pero creo que esto provocó una mayor ruptura. Lo que se comenta en redes no abona a una reconciliación, aunque yo tenga una posición en materia económica sobre las medidas, este es un tema sociológico y mi opinión es como ciudadano. Reconstruir una sociedad tan rota como quedó después de estos días será una tarea difícil. (I)