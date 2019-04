Jon Lee Anderson y Selva Almada serán escritores invitados de Casa Carrión

El periodista estadounidense Jon Lee Anderson será el tercer escritor invitado del año al Centro Cultural Benjamín Carrión, (Jorge Washington y Páez), luego de las conferencias que han dado allí el novelista Héctor Abad Faciolince y el editor Manuel Borrás.

Está planificado que la visita del autor de La caída de Bagdad (2004) y biógrafo del Che Guevara se realice los días 20, 21 y 22 de mayo, como parte del programa, que va por su tercer año, y en el cual han participado otros autores de no ficción como Laila Guerriero o Juan Villoro.

Anderson ha escrito artículos para The New York Times, The Guardian, El País, Harper’s Magazine y Financial Times, además de pertenecer a la plantilla de la revista The New Yorker.

Entre sus perfiles se pueden leer los de personajes como Fidel Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, Hugo Chávez o el propio Che, además de crónicas antologadas y traducidas a varios idiomas.

En 2013 ganó el Premio María Moors Cabot que entrega la Universidad de Columbia (Nueva York) a periodistas por su trayectoria.

Para el 27 y 28 de junio, como escritora visitante le seguirá la argentina Selva Almada, cuya última llegada al país fue a la Feria del Libro de Guayaquil, en septiembre de 2017.

Sus novelas fueron traducidas al francés, italiano, portugués, alemán, sueco y holandés. Es autora de El desapego es una manera de querernos (2015); Chicas muertas (2014, finalista del Premio Rodolfo Walsh); Ladrilleros (2013, finalista del Premio Tigre Juan); El viento que arrasa (2012); Una chica de provincia (2007); Niños (2005) y Mal de muñecas (2003).

El universo de lo rural que le interesa construir a Almada es -según dijo a este diario hace dos años- muy rico en imágenes y en poética. “En realidad, los del interior (lo rural) son sitios muy violentos. De pronto la violencia toma otra forma a la que conocemos en las ciudades”, ha explicado.

La programación incluirá entrevistas realizadas de forma pública. (I)