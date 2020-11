Vitale, Villoro y Chomsky serán parte del Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel

El Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño nació para reunir a los principales poetas del mundo en Guayaquil y para recordar el legado literario de la gran poeta guayaquileña Ileana Espinel Cedeño. En este 2020 llega la treceava edición de un Festival que se ha posicionado como uno de los Festivales más importantes de Latinoamérica. El Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador designó al Festival por segunda ocasión como Emblemático del Ecuador.



A pesar de la complejidad propia de la edición de este año del festival, que se vio obligado a pasar de una estructura presencial y semipresencial, a otra totalmente virtual en tan breve tiempo, tendrá una programación de múltiples actos poéticos realizados por 100 poetas de 22 países y durante 10 días. Contará con poetas de todos los continentes, especialmente de África y de Asia. El Festival se transmitirá vía Facebook Live, Zoom y YouTube.



Es el Festival más antiguo, más grande, al que más público asiste y que más poetas convoca del Ecuador. Este año llega a poetas de Taiwán, España, China, Brasil, Vietnam, Japón, Ucrania, Polonia, Camerún, Escocia, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, Italia, Uruguay, Chile, México, Kurdistán, Palestina, Colombia, Cuba, Ecuador.



Participarán importantes poetas como Charles Simic, Ida Vitale, Juan Manuel Roca, Piedad Bonnett, Jorge Boccanera, Juan Carlos Mestre, Jidi Majia, Víctor Rodríguez Núñez, Ming Di, Kemadjou Raconteur, entre otros destacados poetas internacionales sumados a importantes poetas ecuatorianos. Como invitados especiales estarán el académico y lingüista Noam Chomsky, la editora Silvia Sesé, los escritores Irving Welsh, Juan Villoro, Alejandro Zambra y Federico Jeanmaire que los acompañarán en esta cita literaria.



El Festival Internacional de Poesía de Guayaquil Ileana Espinel Cedeño es orgullosamente parte del World Poetry Movement y de New Voices of the World Poetry Movement. "Hay mucha gente derrotada, familias destruidas, sueños rotos, mucho miedo (por efecto de la pandemia). Creemos hoy más que nunca que la poesía y la literatura pueden ayudar a unir a las personas, a invitarlos a soñar, a volver a creer en el ser humano en su inmensa y bella complejidad", manifiesta Augusto Rodríguez, organizador del Festival. (I)