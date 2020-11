Huelga de hambre de Movimiento San Isidro encrespa al Gobierno de Cuba

Los miembros del Movimiento San Isidro (MSI), que agrupa a artistas e intelectuales independientes, ofrecieron detalles del allanamiento de su sede en La Habana la noche del 26 de noviembre, que desembocó en la detención de más de una docena de personas, la confiscación de material técnico y la desaparición de dos de sus miembros.



Luego del allanamiento los miembros de MSI realizaron una huelga de hambre y un plantón para exigir la liberación de dos de sus integrantes.



Cuando se realizaba el operativo policial las redes sociales dejaron de funcionar y luego de que el servicio se restableciera, el portal del Gobierno Las Razones de Cuba explicó que el daño se debía a una acción tomada por las autoridades cubanas para "certificar la violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales" debido a la pandemia del covid-19.



Varios miembros del Movimiento San Isidro (MSI) llevaban una semana en huelga de hambre en un departamento vetusto de La Habana vieja.



Declaración de los artistas plantados afuera del Ministerio de Cultura









"NOSOTROS, artistas e intelectuales cubanos, repudiamos, denunciamos y condenamos la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso, la autonomía activista, el empoderamiento de las minorías y el respeto a los derechos humanos y ciudadanos".

"NOSOTROS, en solidaridad con nuestros hermanos del Movimiento San Isidro, exigimos que la justicia no se ejerza a discreción. La justicia no puede proteger al Gobierno por encima de los derechos de sus ciudadanos".



"NOSOTROS sabemos que la Cuba de hoy exige que el Gobierno elimine el odio político y cree sistemas reales y efectivos desde donde se escuchen las demandas de la ciudadanía estableciendo garantías para un diálogo desprejuiciado y honesto que no tenga represalias para los que alzan su voz".





"NOSOTROS no podemos seguir viviendo en un país donde no hay seguridad para los periodistas, los activistas y los que disienten. Basta de arrestos arbitrarios, de causas creadas a conveniencia y de caprichos desde el poder, que hoy no ha sabido responder al pueblo sino a su propia supervivencia en el poder".

"HOY nos debemos una Cuba diferente, donde todos tengan la misma posibilidad de participar en el rumbo que tome el país. solidarizados con el Movimiento San Isidro y la brutalidad, la incapacidad para dialogar de manera honesta, y la propensión a la difamación, la violencia y el descredito del Ministerio del Interior y las instituciones que se muestran ante el mundo como representantes de los intereses legítimos de la sociedad cubana. Exigimos el cese inmediato de estas actitudes y el inicio de un proceso que pase por el diálogo, pero que se conduzca hasta la conformación de una sociedad en que todos los cubanos tengamos la libertad de expresarnos y ña posibilidad de participar en el rumbo que tome el país". (Fuente: Diario de Cuba)