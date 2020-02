Hollywood se rinde ante la película surcoreana Parásitos

La película surcoreana Parásitos se convirtió en la mejor de la 92 edición de los premios Oscar 2020 celebrada la noche del domingo 9 de febrero en el teatro Dolby de Los Ángeles. Se trata de la primera vez que la Academia Hollywood da ese reconocimiento a un filme que es de habla no inglesa.

Parásitos se llevó también las preciadas estatuillas por mejor película internacional, mejor guion original y mejor dirección que fue a manos de Bong Joon-ho que ha sido calificado por la crítica especializada como "un maestro de presagio y suspenso".

Bong Joon-ho al recibir su premio dio gala de una gran modestia al rendir un homenaje a los demás directores nominados encabezados por Martin Scorsese, a quien resaltó sus méritos y agradeció sus enseñanzas.

Los actores Renée Zellweger y Joaquin Phoneix obtuvieron las estatuillas a mejor actriz y mejor actor, por sus protagónicos en los filmes Judy y Joker, respectivamente; mientras que Laura Dern (Historia de un matrimonio) y Brad Pitt (Érase una vez… en Hollywood) fueron los triunfadores como mejor actriz y mejor actor de reparto.

Una de las grandes favoritas, 1917, se llevó las distinciones por mejor fotografía, mejores efectos visuales y mejor mezcla de sonidos.

En las categorías de animación las laureadas resultaron Toy Story 4 como mejor película y Hair Love como mejor corto.

Entre otros premios resaltaron el mejor corto de ficción que recayó en The Neighbor´s Window; Taika Waititi (Jojo Rabbit), mejor guion adaptado; Bárbara Ling (Érase una vez…en Hollywood), mejor diseño de producción; Jaqueline Durran (Mujercitas), mejor diseño de vestuario.

En música los premiados fueron Hildur Gudnadóttir (Joker), mejor banda sonora; y Elton John por la canción (I´m Gonna) Love Me Again, del musical Rocketman basada en su vida.

La mejor edición y mejor edición de sonido fueron para el filme Ford y Ferrari; el mejor documental para American Factory y el mejor corto documental para Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl). (I)