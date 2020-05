Granada se rebela en contra de la pandemia

La noticia causó revuelo ayer en el mundo cultural ibérico. La 69ª edición del Festival Internacional de Música y Danza de Granada se celebrará -“contra viento y marea”- en la ciudad andaluza, anunció su director artístico, Antonio Moral, en una comparecencia telemática.

De esta forma, puntualizó el diario madrileño El Mundo, la cita musical granadina se convierte en la primera que tendrá lugar en España (“y en Europa”, aventuró Moral) dentro de la “nueva normalidad” provocada por el covid-19.

Moral explicó que el nuevo programa del festival, adaptado a la situación actual, se presentará “en los próximos días” con las modificaciones pertinentes respecto al que dio a conocer el pasado 9 de marzo, 72 horas antes de la instauración en España del estado de alarma por la pandemia.

Sin querer adelantar el grueso de la programación, Moral relató la modificación de fechas (ahora tendrá lugar del 9 al 25 de julio) y la celebración de un concierto especial inaugural.

Se realizará el 25 de junio, en la Catedral de Granada, a cargo de la Orquesta y Coro Ciudad de Granada, bajo la dirección de Andrea Marcon, que interpretarán el “Requiem” de Mozart a beneficio de Cáritas y el Banco de Alimentos de Granada.

Además, el 9 de julio se concederá la Medalla del Festival de Granada “a la sanidad española”, representada en los galenos de la ciudad, por su trabajo contra los estragos del coronavirus.

Ese mismo día se efectuará la primera de las dos sesiones de la novena sinfonía de Beethoven, también a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada, pero esta vez bajo la batuta de Miguel Ángel Gómez-Martínez.

Una actuación con un formato mucho más reducido (en un primer momento se contemplaba la posibilidad de contar con hasta 300 integrantes en el coro) y adaptado a las directrices de las autoridades sanitarias.

No obstante, Moral recalcó que todas las actuaciones dependen de un escenario muy concreto: que para las fechas previstas Granada se encuentre en Fase 3, lo cual permite los espectáculos al aire libre, pero siempre y cuando no se supere el 50% del aforo y que este no exceda las 800 personas.

Los escenarios habituales del festival (el Palacio de Carlos V de la Alhambra o los Jardines del Generalife), permiten tal circunstancia. (I)