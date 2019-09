En la FIL las novelas se leen en digital y los cuentos tienen vida

La estación de Alexander von Humboldt en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil tiene una montaña de llantas de carros que los niños escalan como lo hizo el naturalista con el Chimborazo. Al bajar, un guía explica los hallazgos de Humboldt y las teorías que armó del ecosistema para luego colorearlas en un mural.

La organización Yo siembro y la Fundación Jambelí recrean este espacio para promover el cuento Alexander, el curioso. Se trata de un libro sobre las travesías del naturalista que acerca a los infantes a la botánica y los induce a desenvolverse solos.

“Para la feria creamos el programa Yo siembro lectores, como un homenaje a los 250 años del natalicio de Humboldt, para iniciar a los niños en el sembrío de plantas y que conozcan de dónde provienen los alimentos”, cuenta Najib Bravo, guía en el stand.

En otra esquina está la isla donde se aventuró Robinson Crusoe, el personaje del escritor inglés Daniel Dafoe. En ella los infantes pueden transitar con unos botes de cartón que deben colgarse en los hombros. Unos guías disfrazados recrean la aventura del marinero y juegan a que viajan como el personaje.

Más adelante, una enorme ballena azul con la boca abierta es un pasaje para leer breves párrafos de la novela Moby Dick, de Herman Melville. Está ambientada con sonidos del mundo marino.

Al otro extremo de esta zona se encuentra una tarima infantil en la que hoy, sábado 28 de septiembre, se presenta “El show de Relojita”, una extraterrestre talentosa y curiosa que lee cuentos con niños y niñas.

“A Relojita le interesa llegar con un mensaje de inclusión, porque ella es diferente a los niños del planeta Tierra, a quienes les gusta su inocencia”, cuenta Verónica Álava, la intérprete de este personaje que está de estreno en la FIL.

En el stand de la Embajada de Alemania, situado en el centro de la feria, la imprenta de Gutenberg y la balsa de Humboldt están pobladas de jóvenes.

Alumnas del colegio Alemán Humboldt construyeron la balsa y la imprenta con madera donada por la Fundación Garza Roja. En la prensa tallan linoleums, como sellos para impresiones que tardan cinco segundos en grabarse en una cartulina.

En la zona de recreo, una alcoba hecha de caña presenta el rincón de Medardo Ángel Silva, donde el poeta está representado por el actor Carlos Chiluiza.

“Parte de esta temática es mostrar quién fue el poeta, sus textos y poemas. De ahí que hago una representación un poco más dinámica y visual interpretando sus poemas a los jóvenes”, cuenta el artista.

Encuentro con “libronautas”

La FIL también ha otorgado un espacio a los consumidores de literatura en el campo digital. Estos son llamados los “libronautas” o booktubers (youtubers de libros).

Hoy habrá un encuentro que incluirá a otros como los bookstagrammer (diseñadores de reseñas en Instagram) y los bookbloggers (comentaristas de libros a través de blogs) para interactuar con sus seguidores.

Mercedes Cabrera, booktuber guayaquileña, cuenta que este movimiento es relativamente nuevo y al igual que un youtuber, se presenta en un canal digital con la misma dinámica, con la diferencia de que ellos reseñan libros.

“En mi canal me he ido por la línea de libros juveniles, porque cuando empecé no tenía plata para comprarlos, entonces los leía en pdf (textos en versión digital)”, cuenta Cabrera, quien es comunicadora social.

En su canal de YouTube Libros Mundos Fantásticos, entrevista a autores reconocidos y a otros que no lo son tanto. También conversa con ilustradores de cómics, entre otros.

En la charla con otros booktubers, compartirán los segmentos que destacan, como los tags. Un espacio donde los seguidores hacen preguntas sobre un libro específico y el booktuber las contesta. Los retos no faltan y se basan en fomentar la lectura.

Cabrera adelanta que hoy participan en una batalla literaria en la que los jóvenes compiten en tres categorías. El concurso establece preguntas en torno a la literatura universal, la literatura ecuatoriana y literatura juvenil.

Con ella estarán los booktubers Pamela Alvarado y Félix Villacís, del canal Sentando páginas; Doménica Perasso, de Cori Loves Books y la portovejense Denise Vélez, de Memorias de un lector. De Portoviejo estará la escritora Giselle Mendoza.

El programa inicia a las 15:00 y mañana se premiará y conocerá a los ganadores.

Productos atractivos

En la FIL llaman la atención algunos servicios y actividades con estrategias que enganchan al lector.

La experiencia con la realidad virtual se vive en el stand de Artesco, distribuidor de línea escolar y oficina. “A las personas les interesa el vértigo porque quieren probar su nivel de miedo a las alturas”, dice Sandra Chávez, representante de la marca.

Iván Peña, director de Lobo Lunar (distribuidor de libros) promueve el servicio de importación de textos que no llegan a otras librerías. “Hay una necesidad de ofrecer este valor agregado que no otorgan muchas librerías y nos motiva brindarlo a nuestros clientes”.

En cambio, el servicio de entrega de mensajes en una postal desde la FIL a cualquier parte del país cuesta $ 0,50, en Servientrega. El envío de paquetes con libros está en promoción con una rebaja del 50% del costo normal. (I)