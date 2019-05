Rosita obtuvo el premio del jurado del festival de cortos de Nueva Delhi

El pasado fin de semana, Rosita, el cortometraje de la periodista Ileana Matamoros tuvo un importante reconocimiento del jurado durante su proyección en el Delhi Shorts Internacional Film Festival.

Esta sería la segunda distinción que recibe el corto con la diferencia de que en Nueva Delhi el premio se lo concedió el jurado, en la categoría al Mejor Documental Universitario.

Matamoros, quien estudia en la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes (UArtes), indicó que envió el material traducido al inglés, como parte de los requisitos. Actualmente el cortometraje también tiene subtítulos en alemán.

“En la India fue una sorpresa para mí y no pude conocer la razón porque no hablo su idioma. Pero en Bolivia, en el Festival de Oruro, donde ganó el premio del público, me dijeron que fue por la forma en que estaba construida la historia”, dijo.

Recuerda que dos cineastas elogiaron la forma en que está construida la historia que se torna universal.

“Todos tenemos una tía Rosita a la que le debemos el nombre o una relación personal con el nombre que nos pusieron, nos guste o no, porque somos el otro. Aparte, por el tema de la familia, la memoria y la muerte que son universales”, sostiene la guionista.

En diciembre de 2018, la autora ganó el premio del Instituto de Cine Audiovisual del Ecuador a la escritura del largo documental.

Fue premiada con $ 9.000 para desarrollar una extensión de Rosita, pero en formato de largometraje.

“Este año estoy dedicada a escribir esta edición, además de otro que en paralelo realizo con la UArtes, un documental de los Lating Kings”, adelanta la artista.

El corto Rosita fue presentado por primera vez en el Festival Internacional de Encuentros del Otro Cine (EDOC), en mayo de 2018.

Después se proyectó en el V Festival Internacional Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en Colombia (FIAfest), y en el Shorts In-Fest de Mallorca, en España. (I)