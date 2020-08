Feministas protestan por las actuaciones de Plácido Domingo en Verona

La asociación feminista italiana Non una di meno ha enviado una carta abierta de protesta contra las actuaciones Plácido Domingo en Verona, recordando que las acusaciones de acoso sexual contra el tenor español han supuesto la cancelación de algunas de sus citas musicales y que la ciudad italiana no debe ser "una excepción".



Esta asociación incluye en la carta también críticas a la presencia del director de orquesta austríaco Gustav Kuhn la semana anterior en el mismo festival de Verona en el que actuará Domingo -durante dos noches, la del próximo viernes 28 de agosto y la del sábado 29 de agosto-.



"Son bien conocidas las denuncias de acoso que decenas de mujeres han presentado contra ellos. Besos forzados, manos entre las piernas, humillaciones en público, azotes antes de conciertos, conducta inapropiada, relaciones sexuales en las que el consentimiento se vio empañado por la relación de poder...", detalla esta asociación en una carta abierta publicada en sus redes sociales.



"Estas acusaciones han tenido consecuencias para ambos artistas en cuestión: investigaciones, abandono o destitución de puestos de prestigio internacional y cancelación de los espectáculos de las carteleras de los principales festivales del mundo, uno tras otro. Verona es, obviamente, una excepción", han lamentado.



La asociación feminista argumenta su petición de que no actúe el cantante español en el hecho de que se "aprovechó de sus posiciones para ofender y atraer y ha influido mucho en los caminos y carreras de otras personas, aplastando sus ambiciones y oportunidades". "Son hombres que han cerrado y abierto carreteras. Que han hecho arte y al mismo tiempo lo han destruido", ha añadido.



"En lugar de pensar en la posibilidad de separar el arte del artista, empezamos a pensar en la imposibilidad de separar a los artistas del sistema industrial del que forman parte. Hasta ahora, considerándolos seres trascendentes e intocables, en nombre de su arte, talento y éxito, solo ha servido para no ver y oponerse a un sistema estructuralmente sexista", han lamentado. (I)

