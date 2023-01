Falleció Jeff Beck, considerado uno de los mejores guitarristas del rock

El guitarrista británico Jeff Beck, quien tocó en varias bandas influyentes de las décadas de los 60 y 70, y es considerado uno de los guitarristas más importantes en la historia del rock, falleció a los 78 años.

"Después de contraer meningitis bacteriana repentinamente, falleció pacíficamente ayer. Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida", indicaron este miércoles sus representantes en su perfil oficial de Twitter.

Con sus potentes arreglos de temas de blues y sus intercalamientos de guitarra y voz, el músico británico estableció las bases del heavy metal. Su gran oportunidad llegó cuando Eric Clapton abandonó The Yarbirds en 1965 y se convirtió en el guitarrista de la banda.

En 1967 formó The Jeff Beck Group con el vocalista Rod Stewart, el bajista Ron Wood y el baterista Aynsley Dunbar, sustituido rápidamente por Mickey Waller, y el teclista Nicky Hopkins, quien se unió a principios de 1968.

La agrupación grabó solo dos álbumes, "Truth" y "Beck-Ola". Obsesionado por formar un trío con Tim Bogert y Carmine Appice, ex integrantes del grupo estadunidense Vanilla Fudge, y tras recuperarse de un accidente automovilístico que lo mantuvo inactivo por más de un año, Beck logró su objetivo en 1972.

Tiempo después, se lanzó a grabar al menos tres álbumes en solitario. La legendaria guitarra de Beck colaboró con artistas como Tina Turner, Mick Jagger, Roger Waters, Jon Bon Jovi, Rod Stewart, Murray Head, Stevie Wonder, Stanley Clarke y Jan Hammer.

