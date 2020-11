System of a Down: "Somos la única banda de rock en guerra"

Sus dos nuevas canciones, que se pueden escuchar en el Bandcamp y el canal de YouTube de la banda, llevan por título “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz”.

La banda de heavy metal melódico armenio-estadounidense System of a Down ha vuelto a reunirse tras casi 15 años de silencio para ofrecer dos nuevos temas con un claro mensaje político en relación al conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. "El momento de hacerlo es ahora", asegura.

Aunque los miembros de System of a Down han trabajado en solitario en los últimos años, en especial su cantante y líder Serj Tankian, la banda no se ha reunido desde 2005, cuando lanzó su disco Hypnotize, que se colocó Nº1 en las listas de Billboard y se hizo con el Grammy a mejor composición de Hard Rock, gracias a sus melodías de punteo y a los frenéticos guturales de Tankian, que los convirtieron en la banda sonora del nuevo milenio.

"Probablemente somos la única banda de rock que tiene a gobiernos como enemigos", asegura en un comunicado el guitarrista y vocalista Daron Malakian.

"La única banda de rock que está en guerra. Así que escribí estas canciones para levantar la moral de nuestras tropas y de los armenios de todo el mundo", destacó.

Sus dos nuevas canciones, que se pueden escuchar en el Bandcamp y el canal de YouTube de la banda, llevan por título “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz”, y son la respuesta de System of a Down a sus anteriores declaraciones de sus integrantes al conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán.

Su intención es que sus dos nuevos temas visibilicen "una guerra terrible y seria que se está perpetrando en nuestras patrias culturales de Artsakh y Armenia", como explicaron en un comunicado en octubre.

Además, todos los beneficios obtenidos de las escuchas de las canciones (disponibles para descarga en Bandcamp con una donación mínima sugerida de un dólar) irán destinadas a la organización Armenia Found, con base en Estados Unidos, que entrega suministros de supervivencia básicos a los afectados por dicha guerra, para apoyar a las personas que "necesitan ayuda crucial desesperadamente", en palabras de System of a Down.

"Nos damos cuenta de que, para muchos de ustedes, hay formas más convenientes de escuchar música sin pagar. Así que considere la oportunidad de descargar estas canciones como un acto de caridad por encima de todo. La música y la letra hablan por sí solas. Necesitamos que hable por Artsakh", sentencia la banda en su comunicado. (I)