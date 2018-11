Discurso del Ministro de Cultura es tildado de “inexacto y patriarcal”

Más de 150 escritores, periodistas, artistas y gestores culturales circularon una carta pública en la que rechazan y cuestionan la conferencia “Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana”, dictada el pasado martes 2 de octubre por el ministro de Cultura Raúl Pérez Torres, en el marco de la Feria del Libro de Montevideo, donde actualmente Ecuador participa como país invitado de honor.

Los firmantes critican que el recorrido de la literatura ecuatoriana que hace en su discurso Pérez Torres (quien a su vez es escritor y fue presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante ocho años, en dos periodos distintos) solo llegue hasta los años setenta del anterior siglo, obviando cuatro décadas de literatura contemporánea, y únicamente cite la obra de una mujer (sin mencionar su nombre), sorteando nombres como los de Dolores Veintimilla, Aurora Estrada, Lupe Rumazo o toda la ebullición actual de autoras (como Gabriela Alemán, Mónica Ojeda, Sandra Araya, Daniela Alcívar, María Fernanda Ampuero, Sabrina Duque, María Auxiliadora Balladares, Carla Badillo Coronado, Gabriela Ponce, entre otras).

Otros elementos que se cuestionan en la carta pública es que la conferencia impartida en Montevideo por Pérez Torres ya había sido expuesta por primera vez en 1997, y luego en otras ocasiones; además, el ministro de Cultura llega a decir que Horacio Quiroga es argentino, cuando en realidad nació en Salto, Uruguay, en 1878.

La conferencia que dictó Pérez Torres se la puede leer en el siguiente enlace. (I)

A continuación reproducimos íntegramente la carta dirigida al funcionario público:

"Quito, octubre de 2018

Quienes abajo firmamos rechazamos públicamente la participación del ministro de Cultura del país, Raúl Pérez Torres, en la Feria del Libro de Montevideo, con la conferencia “Breves apuntes sobre la literatura ecuatoriana”, impartida el pasado martes 2 de octubre de 2018.

No entendemos cómo, en pleno 2018, el ministro no logra ampliar sus criterios sobre la literatura del país. Las obras y autores citados en su intervención no llegan más allá de los años setenta. Al ignorar casi cuarenta años de historia literaria, la visión del ministro acerca de lo que sucede en nuestra escritura no puede ser sino pobre, incompleta e inexacta. Ya no somos el Ecuador de los años setenta. Ahora existen otros escritores y, sobre todo, escritoras —las mujeres parecen no existir en el radar cultural del ministro—, con otras tradiciones y búsquedas, por lo que, parafraseándolo, las realidades que han constituido nuestro marco sociopolítico y espiritual son otras.

Rechazamos esa mirada patriarcal del ministro, quien no fue capaz de nombrar a una sola mujer escritora, en medio del rosario de nombres de autores nacionales y extranjeros, que han sido importantes —de acuerdo con su criterio— para la historia literaria del país. Solo hay una referencia a la obra de una mujer: Bruna, soroche y los tíos, de Alicia Yánez Cossío. Sin embargo, el ministro ni siquiera la menciona como autora. El único nombre femenino que es capaz de nombrar es el de Joan Baez, cantautora norteamericana.

Nuestra objeción también se centra en la conferencia en sí misma, ya que, gracias a la publicación en la web que el propio Ministerio de Cultura hizo después, hemos comprobado que es un texto empleado por el ministro desde 1997, en varias intervenciones, tanto en formato discurso como en formato artículo para revistas. Este ha sido el caso hasta en seis ocasiones, sin cambios notables entre ellas, lo que pone en evidencia una miopía intelectual que nos parece terrible. Y que, sin duda, ofende al pueblo uruguayo que lo escuchó. En su participación, el señor ministro, además, aseguró que el gran Horacio Quiroga fue un escritor argentino, cuando una visita rápida a Internet puede ayudar a cualquiera a comprobar que Quiroga nació en Salto, en Uruguay.

Este error se puede encontrar en versiones anteriores de la misma conferencia.

Por todo lo anterior exigimos que el ministro pida disculpas públicas por ese texto, sobre todo a las escritoras ecuatorianas ignoradas en sus breves apuntes, así como a los hermanos y hermanas de Uruguay que escucharon que su gran Horacio Quiroga era argentino.

Queremos que el ministro también reconozca públicamente que su conferencia no constituye un recorrido actualizado por el panorama literario contemporáneo del Ecuador y que asuma su responsabilidad por lo dicho. Y, en caso de recuperar este texto una vez más, que lo haga tomando en cuenta los cuarenta años de historia literaria sobre los que no dice nada, como si nunca hubieran existido, como si desde el oficialismo la literatura ecuatoriana hubiese muerto en los años setenta".

