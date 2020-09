Edición 72 de los Emmys 2020 eligió a los ganadores de manera virtual

La serie "Schitt's Creek" arrasó en la categoría de comedia para obtener un total de nueve estatuillas, incluida mejor comedia.



La miniserie "Watchmen" también se posicionó muy bien al conseguir cuatro victorias, entre ellas la de mejor miniserie y mejor actriz protagonista en una miniserie para Regina King.



El anfitrión de la gala, el comediante Jimmy Kimmel, inauguró el evento desde una sala vacía en el Centro Staples, en el centro de Los Ángeles.



"Puede que parezca frívolo e innecesario hacer una ceremonia así en medio de una pandemia. Pero, ¿saben qué es frívolo e innecesario? Hacer esto cada año", dijo Kimmel en su discurso de apertura.



"Necesitamos diversión", sentenció ante una audiencia ficticia editada a partir de imágenes de ediciones previas de los premios.



"¡Claro que no tenemos audiencia, esto no es un evento de MAGA!", señaló, en un guiño a las concentraciones de seguidores del presidente de EE.UU., Donald Trump, en eventos de campaña en semanas recientes.



La primera figura en aparecer en escena para acompañar al anfitrión fue Jennifer Aniston, quien roció con alcohol el sobre que contenía el nombre del primer ganador de la noche, con el objetivo de “desinfectarlo”, y lo quemó. La actriz tomó un extintor para apagar el fuego y así darle inicio formalmente a la entrega de galardones.





Netflix encabezó las nominaciones con 160 en total. Es la segunda vez que la plataforma de streaming ha superado a su rival, HBO, que acumula 107 nominaciones este año.



Mientras que Succession se quedó con cinco estatuillas en drama: mejor serie, mejor dirección (Andrij Parekh), mejor actor principal (Jeremy Strong), mejor actriz invitada (Cherry Jones) y mejor guión (Jesse Armstrong).



Enn tanto que la más premiada fue Schitt’s Creek, que se quedó con siete de las nueves estatuillas que se entregaron en la categoría comedia, incluyendo mejor serie, mejor dirección (Andrew Cividino y Dan Levy), mejor actor (Eugene Lev) y mejor actriz (Catherine O’Hara).



GANADORES



Actriz protagonista en una serie de comedia: Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Actor protagonista en serie de comedia: Eugene Levy (Schitt's Creek)

Guion en serie de comedia: Daniel Levy (Schitt's Creek)



Dirección en una serie de comedia: Andrew Cividino, Daniel Levy (Schitt's Creek)



Actor de reparto en serie de comedia: Daniel Levy(Schitt's Creek)

Actriz de reparto en serie de comedia: Annie Murphy(Schitt's Creek)



Serie de comedia: Schitt's Creek



Programa de variedades: Last Week Tonight with John Oliver



Actriz protagonista de una miniserie o película: Regina King (Watchmen)

Actor protagonista de una miniserie o película: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)



Guion de una miniserie o película: Watchmen(Damon Lindelof y Cord Jefferson)



Dirección de una miniserie o película: Maria Schrader (Unorthodox)



Actor de reparto de una miniserie o película: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Actriz de reparto en una miniserie o película: Uzo Aduba (Mrs. America)



Miniserie: Watchmen



Programa de competición: RuPaul's Drag Race



Actor protagonista en serie dramática: Jeremy Strong (Succession)

Actriz protagonista en serie dramática: Zendaya (Euphoria)



Guion en serie dramática: Jesse Armstrong (Succession)



Dirección en serie dramática: Andrij Parekh (Succession)



Actor de reparto en serie dramática: Billy Crudup (The Morning Show)

Actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner(Ozark)



Serie dramática: Succession