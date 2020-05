La cuarentena narrada en cuentitos de un minuto

La locutora quiteña Sol Betancourt es la madre de Juan Ignacio, de 10 años. Ambos, como millones de ecuatorianos más, han experimentado el aislamiento en esta emergencia sanitaria; en casa hacen teletrabajo y teleestudio.

A raíz de esta situación y mirándose en su propio espejo, Sol emprendió la iniciativa 1minuto de cuentito con el apoyo de artistas del medio, escritores, ilustradores, narradores, locutores, músicos, editores, un animador audiovisual y un estudio de grabación.

Así surgieron los audio cuentos para niños entre 3 y 10 años, que todos los sábados, a las 10:00, aparecen en Instagram y Facebook (@1minutodecuentito) y en YouTube (1minuto de cuentito ecuador).

Es un audio cuento completo, ilustrado, musicalizado, narrado. “Una de las artistas que ha ilustrado es Ximena Cárdenas, quien pintó en óleo cada parte del cuento y después obviamente escaneamos y lo hicimos digital.

Los ilustradores han puesto su arte, hay uno que hace texturas diferentes, ilustraciones maravillosas que vale la pena ver”, relata Sol.

El objetivo es hacer narraciones relacionadas con lo que está sucediendo en la pandemia del covid-19. “Esto nace porque mi hijo, como la mayoría de los niños, se ha acoplado a la nueva manera de estudiar y demás, pero otros chicos lo hacen sin entender mucho lo que está pasando”.

Sol entendió que no había una herramienta en internet donde se les puede explicar a los niños, de una manera sintáctica y sencilla, qué está pasando. “Ahí la idea de hacer algo para niños más chiquitos que mi hijo, pues con 10 años se puede hacer entender de una manera verbal”.

Los temas surgieron de la vida cotidiana: “Me puse a pensar en niños chiquitos que no tuvieran esa herramienta. El encierro, una cuarentena, por qué papá y mamá están en casa, por qué no vamos a la escuela ni salimos al parque, por qué no nos podemos abrazar ni visitar a los abuelos, a quienes extrañamos”.

La primera historia que lanzaron fue una con el tema del distanciamiento social, que se llama Los nuevos abrazos de oso, donde se enseña una nueva manera de abrazar para que no se tenga contacto físico.

“Cuando el mundo paró es otra historia cotidiana de cualquier familia en casa, en piyama, haciendo su teletrabajo, pero explicándoles a los niños sus deberes, cumpliendo papel de padre, madre, profesora”.

Un cuento conmovedor es el que hace homenaje a los doctores, “contado desde el punto de vista de un niño que habla sobre nuevos superhéroes que no usan capas sino batas, mascarillas, entonces él le pide a Dios todas las noches que los cuide”.

La historia de un rey que por salir de su reino se enferma, y la única manera de curarse es estar en su casa, es tratado a manera de fábula en otro cuento para enseñar la conveniencia del confinamiento y el mensaje es de esperanza: “Cuando el rey se cure ofrecerá una gran fiesta”.

También está la historia real de una familia que perdió a uno de sus miembros por el covid-19. “Lo contamos desde la narración de un niño, que es el sobrino; se habla de manera bonita de alguien que se ha ido en estos días”.

Sobre la experiencia, Sol comenta: “Nos han escrito mamás, papás, parvularias, contando que los cuentos han servido de apoyo en la explicación, por lo que pensamos que se está cumpliendo el objetivo, las parvularias los usan como herramienta extra en sus clases virtuales; ha sido lindo saber que el propósito de poder explicar y pensar en este proceso se está cumpliendo”.

El alcance de 1minutode cuentito ha llegado hasta México y Chile, donde disfrutan de los cuentos cada sábado. “También una ecuatoriana que vive en Italia nos dijo que lee los cuentos a sus hijos traducidos al italiano. Otra parvularia, en Nueva Jersey, manifestó que está traduciendo las narraciones al inglés”.

Sol añade que las reacciones son diferentes y las reproducciones en Facebook alcanzan las 20.000; el más popular hasta ahora –Los nuevos abrazos de oso– tiene 22.000.

“Cada sábado, a las 10:00, lanzamos un cuento al que le damos una semana de vida para que se comparta, se reproduzca, se comente”. (I)