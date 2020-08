El concurso nacional de literatura "Letras de esperanza" anuncia a sus ganadores

En presencia de la concejal Luzmila Nicolalde y demás autoridades de la ciudad, el director de Cultura del Municipio de Guayaquil, Arq. Melvin Hoyos Galarza, realizó la premiación a los ganadores del concurso nacional de literatura Letras de esperanza.



El evento se desarrolló este viernes 21 de agosto en el Salón de Actos Pedro Carbo, de la Biblioteca Municipal de Guayaquil. Además se realizó la presentación oficial del Concurso de Libro Leído titulado El Nacimiento de la Patria: Doscientos años de Libertad, basado en la lectura de los tres cómics sobre los antecedentes, causas y consecuencias de la Independencia de Guayaquil: Obras que forman parte del Programa de Rescate Editorial de Guayaquil.



La Dirección de Cultura dio a conocer posteriormente los nombres de los ganadores del primer concurso nacional de literatura titulado Letras de esperanza. El anuncio oficial lo realizó el Arq. Melvin Hoyos Galarza, director de Cultura y mentalizador de esta actividad, considerando que en esta nueva realidad debieron haber nacido una serie de vivencias que seguramente han sido dignas de ser narradas para la posteridad.



Fueron admitidas 86 obras de literatura. Esta convocatoria tuvo como objetivo fomentar la escritura y la creatividad de los autores ecuatorianos y extranjeros residentes en el país; reafirmar a través del arte de la palabra escrita los valores humanos que son tan necesarios para fortalecer nuestras comunidades ante la pandemia; y capitalizar de la mejor manera estas vivencias para la posteridad y dejar testimonio escrito de cómo estamos superando estos momentos tan difíciles para la humanidad.



Finalmente, el jurado compuesto por tres destacadas personalidades del mundo cultural y literario, como Guillermo Celi, Fernando Naranjo y Parsival Castro emitieron de forma unánime el veredicto en la categoría poesía: Primer lugar, Ángel Darío Jiménez G., por "Balada para un gusano de seda caníbal"; segundo lugar, Teodoro Flores Carpio, por "El poema de la peste"; y tercer lugar, Lincon Mesías Meza Estrada, por "Crónica de un holocausto no anunciado".



El poeta trasciende a la circunstancia personal o local cuando enlaza su realidad con la realidad de todos, más allá del espacio del territorio y de su tiempo particular y específico, y nos muestra en este caso, en la poesía, sentimientos universales y profundos que caracterizan a los seres humanos, tristeza y soledad, destilan los versos, pero también en ellos renace el amor y la fe en su destino y en su futuro.



Versos con ritmo y melodía interior a pesar de utilizar términos duros, áridos o circunstancias no convencionales, todos encuentran a lo largo del poema la forma para diluirse en la ternura o en el dolor de los subsiguientes versos.



En el género literario cuento los ganadores son Ivette Ruiz, por "Comunidad 03:30"; Guillermo Sánchez Rivera, por "En las faldas del volcán"; y Claudia Delgadillo Barba, por "Amodoro". El primer premio, para Ivette Ruiz por "Comunidad 03:30", es realmente impecable, impecable en la forma como concibe el relato, la economía de expresiones para transmitir una dosificación de la información, segura y certera. Recién al promediar el cuento nos enteramos de su nombre después del oficio de esta persona.



En la categoría relato, los ganadores son, primer puesto, Linda Barrezueta, por "Horas Oscuras"; segundo puesto, Danilo Alejandro Silva, por "El derecho de decir adiós"; y tercer puesto, Diego Sebastián Andrade Mora, por "Kind of Blue".



Se consideró la riqueza de imágenes y valores literarios, así como la fuerza e intensidad narrativa de los mismos, considerando que todos los trabajos tienen méritos en algunos de estos aspectos mencionados. El primer lugar se entregó al relato “Horas oscuras”, de Linda Barrezueta, por su riqueza de imágenes y texto sostenido en una cadencia literaria.



Entre las menciones de honor están los trabajos de Victorino Abad Arteaga, Karyna Artega y Víctor Abad, por "La imagen del Covid"; Anabell Erazo, por "El último tinto", y Consuelo Navarro, por "El rito de pasaje". (I)