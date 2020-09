¡Chabuca, mi madre!

Autora: Teresa Fuller Granda

Hija de Chabuca Granda



María Isabel Granda y Larco nació el 3 de septiembre de 1920 en la provincia del Progreso, en Cotabambas, departamento de Apurímac, en el Perú, a 4800 msnm. Su padre fue don Eduardo Granda y San Bartolomé, ingeniero de minas, quien administraba un asentamiento minero en dicha provincia, y su madre doña Isabel Larco Ferrari de Granda.



En 1948 compuso su primer vals "Lima de veras". Dos años más tarde terminó La Flor de la Canela, firmando su manuscrito el 07 de enero de 1950. Chabuca Granda tenía una profunda preocupación por la igualdad, lo que se ve reflejado en sus composiciones.



Ella decía: Soy una apasionada de la justicia absoluta, me hace sufrir que haya desigualdad de oportunidades. También decía que a sus padres les debía que desde niña no supiera que las gentes éramos de colores. Después ya nadie pudo deformarla.



Su legado cultural marcó la memoria de muchas generaciones en distintos países del mundo; es conocida la importancia que se le da en Ecuador, Argentina, Chile, México, Venezuela, Colombia y España.



Internacionalizó la música peruana y promocionó a los jóvenes talentos, lo que dio valor a su trayectoria como una artista visionaria, comprometida y original. En enero de 2017 la obra musical de María Isabel Granda y Larco fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el grado de Obra de Gran Maestro.



En diciembre del mismo año y por Resolución Ministerial se constituyó el grupo de trabajo en el Ministerio de Cultura para celebrar y difundir el legado de Chabuca Granda en el Centenario de su Natalicio.



La Asociación cultural ChG, la cual presido, es una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de conservar, restaurar, incrementar el archivo y difundir la obra musical de nuestra compositora peruana.



Dado el momento que se atraviesa en el mundo todos los eventos y celebraciones serán virtuales, por las redes sociales, es por eso que les pedimos a todos su apoyo dando like y compartiendo el contenido de nuestras redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook para así poder difundir los homenajes que se realizarán con motivo de el Centenario de su nacimiento.



Déjame que te cuente… Cuando una palabra basta para identificar a una persona es que esa persona encierra un mensaje, como es el caso de Chabuca, que en una palabra lo dice todo: Ni Isabel, ni Granda, ni Larco, Chabuca para todo el mundo significa Perú.



¡Chabuca siempre viva!