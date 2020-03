Ave Jaramillo: “El humor es necesario incluso en esta época”

La plataforma “Sesiones al parque” ha publicado el show “Made in China” del comediante quiteño, que no ha parado en su trabajo: hacer reír a su público, también en tiempos difíciles.

En el Patio de Comedias, una noche de dos por uno, en noviembre de 2019, el comediante Esteban Ave Jaramillo presentó y filmó el show de stand up “Made in China”. Se trata de un género –en que ya lleva 13 años– donde la puesta en escena pone en juego la complicidad del público, interactúa con este a través de su risa –o carcajada– que marca las pausas, el ritmo, cada giros.

El tema, el absurdo que Ave trató esta vez fue el conflicto en una ciudad como Quito –la política frente a la protesta social de octubre de 2019–; con reminiscencias hacia el pasado –la Conquista española o su aparente imposibilidad–; además de una proyección hacia el futuro –¿qué sentido tiene sobrevivir en este país?–.

A través del canal de “Sesiones al parque”, en YouTube, el video se publicó el 22 de marzo de 2020. Una mesa de sala en la que hay una botella de agua, junto a unos gatitos de plástico, bajo una lámpara china, frente a un sofá que casi no usa y una pantalla acompañan al artista sobre las tablas.

No solo divierte durante casi una hora de espectáculo, sino que hace reflexiones llenas de ironía, como esta:

" Vivimos en un país que genera anticuerpos, que te prepara para la vida. Ecuador enseña a ser valiente. Y al hombre más valiente que he conocido en mi vida lo conocí a través de los medios: el ecuatoriano que quiso pasar una cabeza de un chancho hornado de Ecuador a Estados Unidos, ¡en avión, por el aeropuerto!".

“El humor es necesario incluso ahora”, dice Ave Jaramillo en medio del Estado de excepción y toque de queda que rigen para impedir la propagación del COVID-19. “Siempre habrá cómo reírse de nuestros infortunios”, es la frase que acompaña a su show, y el comediante remarca: “lo difícil es buscar la manera: ¿de qué vamos a reír ahorita?, pero sigue siendo necesario”.

En cuanto a la creencia de que en la Costa el humor es muy distinto al de la Sierra, el integrante de proyectos como La Foca o Piloto Automático recuerda que siempre le ha ido bien en escenarios guayaquileños: “el público se caga de la risa, aunque me he presentado pocas veces ahí, unas tres. En cambio, desde la televisión, he encontrado una diferencia, una acogida distinta en los públicos masivos, allá están más acostumbrados al humor estilo David Reinoso”.

El personaje ríe de sí mismo, habla de pasiones, política, amor, sexo, sin censura ni corrección. Y adereza todo con humor blanco: “Solo en un país como este pueden haberle puesto a un maíz enconfitado, tostado, delicioso el nombre ‘caca de perro’”.

Ave Jaramillo ya ha cuestionado que se quiera limitar al humor con prohibiciones. En esta reciente muestra de su humor, saltó a las tablas con el techno tropical “Mi pana”, de Mateo Kingman y Guanaco, para despedirse con la ópera “La Traviata”. de Giuseppe Verdi, que desentraña así: si un ecuatoriano hubiera sido personaje de esta historia, en que un hombre (Alfredo) se enamora de una prostituta (Violetta), habría dicho, con tono de chapa: ‘yo te voy a sacar de esa vida’. (I)