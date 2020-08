Autocine Multi Drive In abrió sus puertas en el Condado Shopping

El impacto de la pandemia causada por el covid-19 ha impulsado a Multicines, en alianza con Diners Club del Ecuador y Condado Shopping, a revivir el autocine como una opción que contribuya a reactivar la exhibición cinematográfica sin dejar de cumplir la implementación de medidas de prevención y distanciamiento físico.



Así, desde el 25 de agosto, los amantes del séptimo arte y el público en general, pueden disfrutar de la experiencia, Multi Drive In, que empieza con la compra de boletos en línea a través de www.multicines.com.ec o su aplicación, y con ello, acceder a una cartelera de películas de actualidad y estrenos así como a la mejor comida de cine.



Para seguridad de los asistentes, la oferta de snacks también se vende a través de medios digitales. El cliente compra los snacks usando la aplicación de Multicines. La confirmación de compra llega al contacto WhatsApp y la orden es entregada directamente en el automóvil, previamente estacionado.



Multi Drive In tiene una capacidad promedio de 60 autos y está ubicado en el parqueadero descubierto J. F. Kennedy en el Condado Shopping, al norte de Quito. Para comodidad de los clientes se entrega un imantado triangular que debe ser colocado en el techo del auto cuando se requiera de asistencia.



“Estamos encantados de volver a recibir a los amantes del cine e invitarlos a vivir una experiencia única de autocine con las mejores películas y estrenos; nuestro personal se encuentra listo, capacitado y preparado para atender en este formato los requerimientos de quienes gustan de buen cine, por lo que, los espectadores podrán disfrutar de una manera única de películas de estreno y de snacks”, afirma Gonzalo López, gerente general de Multicines.



“Además es una alternativa para volver a ver una película fuera de casa, desde la comodidad del auto parqueado frente a una pantalla gigante”, agrega Karla Cruz, gerente de Marketing de Condado Shopping.



Multi Drive In cuenta con una pantalla de 72 metros cuadrados para una adecuada visualización de la imagen desde diferentes ángulos. El audio de las películas llega hasta el radio de cada vehículo en calidad estéreo mediante un sistema de transmisión por un canal FM de corto alcance, entre otras condiciones técnicas que garantizarán el disfrute de este arte. (I)