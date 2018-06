Afroalemania, hablar de identidad con literatura

En 1963, el historiador inglés Hugh Trevor-Roper declara en una conferencia en Sussex que no existe la historia africana. “Los africanos son un pueblo sin historia”, escribe Trevor-Roper. “Solamente existe la historia de los europeos en África. El resto es oscuridad y la oscuridad no es materia de estudio de la historia”, añade.

Unas décadas antes el filosofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel afirmó que “África no es una parte histórica del mundo; no exhibe movimiento o desarrollo”.

En una reciente entrevista radial la poeta y autora residente en Berlín, Clementine Ewokolo Burnley recuerda las acotaciones y agrega: “Es increíble que con un chasquido de dedos hombres como Trevor-Roper y Hegel lograron desaparecer a África del mundo. Como escritora negra yo estoy obligada a preguntarme de qué manera se puede entonces escribir desde afuera del mundo”.

Clementine Ewokolo Burnley hace parte de la nueva generación de autores afroalemanes quienes a través de su escritura y su trabajo político buscan reabrir una discusión acerca de la relación de Alemania con su pasado colonial.

Diferentes autores, poetas, investigadores, promotores, libreros y gestores culturales enfocados en África y su diáspora se reunieron el pasado 24 de mayo en el Coloquio Literario de Wannseepara discutir sobre el pasado, presente y futuro de la literatura africana escrita en y desde Berlín y Alemania.

Martin Jankowski, organizador de Afroberlín y director de la organización Berliner Literarische Aktion, afirma que “eventos como este están diseñados para todos aquellos que de alguna manera están interesados en África. El simposio busca crear un espacio de interacción e intercambio; reunir a las diversas comunidades africanas que viven en la ciudad para que puedan intercambiar ideas”.

El simposio Afroberlín es el segundo evento que se realiza este año en la ciudad dedicado exclusivamente a la literatura afroalemana. En abril del mismo año tuvo lugar la primera Feria del Libro Africano, en la cual participaron importantes escritores como Clementine Burnley y Sharon DoduaOtoo, ganadora en el 2016 del premio de literatura IngeborgBachmann.

Hay quienes argumentan que fue la entrega de este prestigioso premio de literatura a la escritora británica Dodua Otoo, lo que ha hecho que se empiece a tener a nivel nacional una discusión sobre la identidad racial del país.

Esto es debido no solo a que Dodua Otoo es la primera mujer negra en recibir el premio, sino que ella y su familia son reconocidos por hablar de manera pública sobre sus experiencias de racismo en el país.

Este fue el caso de Tyrell Elvin, el hijo de Sharon Dodua Otoo, quien el 3 de julio del 2016 publicó en su cuenta de Twitter: “Cuando tu mamá es la mejor escritora alemana y a ti te siguen controlando ‘aleatoriamente’ al cruzar el borde”.

Como otros autores afro-alemanes, Sharon Dodua Otoo ha encontrado en la literatura un espacio para hablar sobre el racismo diario que viven las comunidades negras en Alemania.

En su novela The Things i Am Thinking While Smiling Politely... Dodua se adentra en el universo de una mujer negra en Alemania para mostrarnos cómo la continua y cotidiana repetición de pequeños actos de racismo resulta en una aceptación total y una completa invisibilización de la violencia racial.

Marianne Ballé Moudoumbou, miembro de la asamblea general de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania, señala que su país “debe reconocer y discutir activamente su historia negra, que es lo mismo que decir su historia para poder entenderse a sí mismo como Alemania hoy día”.

Y añade que “es poco sabido, pero Prusia esclavizó más personas que el imperio británico, lo que quiere decir que la colonización de países africanos y la esclavización de millones de hombres y mujeres contribuyó de manera indiscutible a la construcción de Alemania”.

“Como sociedad nos preguntamos cuál relevancia de la literatura”, dice Burnley, “y la respuesta que he encontrado es que la literatura es la forma que tenemos para adentrarnos en la psiquis de otro ser humano. Es esa confianza en el poder del arte lo que impide que simplemente aceptemos la violencia”.

Los escritores negros siempre han estado presentes en Alemania, pero la mayoría de las veces sus voces han sido silenciadas y dejado por fuera de la discusión acerca de la literatura nacional. Es muy problemático que ningún libro escrito por un autor afroalemán sea una lectura obligatoria en el currículo escolar alemán. “Esto también es una forma de emblanquecer la historia y borrar al continente africano del mundo”, dice Burnley. (I)

Apoyo

Figuras afroalemanas

Clementine Ewokolo Burnley

es madre, escritora y trabajadora comunitaria. En 2017 fue finalista en la Competencia de Becas Miles Morland y recibió una Mención de Honor en el Berlin Writing Prize. (I)

24 de mayo se realizó el Coloquio Literario de Wannsee sobre culturas africanas. (I)

Premios

Sharon Dodua Otoo (nacida en 1972) es una escritora, publicista y activista británica. En 2016 recibió el Premio Ingeborg Bachmann por su primer cuento escrito en lengua alemana. (I)