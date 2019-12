Venezolanos se organizan para ayudar a compatriotas

Diciembre es el mes en el que se hace más evidente la generosidad de las personas sin importar su condición social, raza, género y desde luego, nacionalidad.

En Guayaquil, un grupo de venezolanos se unió para crear una fundación en la que, entre sus múltiples actividades, está la de regalar juguetes a los hijos de sus compatriotas que se encuentran en esta ciudad.

Al frente de la fundación Mueve está Andrew Castro, un ingeniero electrónico que tiene cuatro años radicados en la urbe porteña, aunque su relación con Ecuador se remonta hace diez años cuando llegó a Ecuador por primera vez y conoció a una guayaquileña.

Ambos decidieron formar una vida juntos en Caracas, pero actualmente están separados. Este venezolano de 39 años es padre de un niño de 9, a quien visita con frecuencia todas las semanas.

Pero para Castro, diciembre dura todo el año porque el espíritu de generosidad está presente, en cada evento que realiza para ayudar a sus compatriotas. Como director de la fundación realiza diferentes actividades, las cuales combina con su profesión.

“No me puedo quejar, a mí me ha ido bien a pesar de todos los sacrificios que he tenido que hacer para llegar hasta este punto y creo que cualquier persona que pueda hacer algo por alguien más, lo haría sin dudar”, dice.

Andrew vive actualmente con su madre, quien se dedica a la venta de comida y por quien siente un amor infinito y mantiene una relación estrecha, especialmente porque es su único hijo.

“En Venezuela están mis abuelos, mis tías y mis primos. Aunque los extraño, siempre se encuentra la manera de saber de ellos. Algunos han migrado hacia otras partes y la distancia dificulta un poco, pero la tecnología permite estar conectado de alguna manera”, explica.

El joven líder asegura estar muy contento con su vida en Guayaquil porque ha podido encontrar trabajo en su profesión, oportunidad que no tiene otros migrantes que como él, han salido de su Patria en busca de mejores días.

Esto fue lo que lo motivó a crear la fundación que no solo entrega juguetes en Navidad sino que además, tiene un calendario de eventos muy movido. La fundación realiza casas abiertas y ferias de emprendimiento para que los venezolanos vendan productos y se integren con los ecuatorianos. “El intercambio de cultura es positivo para todos”, dice.

En Mueve se brinda asesoría legal cuando es requerido por uno de sus compatriotas, especialmente con quienes recién llegan o están de paso por el país.

Andrew Castro también gestiona jornadas médicas con doctores venezolanos que, al igual que él, están radicados en Ecuador y que brinda ayuda a quienes menos tienen.

“No es que nos sobren las cosas, pero sabemos que es difícil migrar y hay que darnos la mano entre nosotros. Esto no es una particularidad de los venezolanos sino de todo aquel que migra. Seguramente los ecuatorianos que migran a otros países se han organizado para ayudarse”, comenta.

Mueve también realiza campañas para sembrar árboles en los parques del norte de la ciudad, campaña de recolección de prendas y enseres de segunda mano para migrantes, campaña en contra la xenofobia, entre otras actividades. (I)