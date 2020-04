Paúl Granda corrobora las visitas domiciliarias que hacen en Guayaquil por el covid-19

El presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda López, acompañó a un equipo médico del Hospital General Norte Los Ceibos, que realiza visitas domiciliarias, hasta el hogar de Rosa P., jubilada de 90 años, quien recibió sus medicamentos y atención oportuna, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus (covid-19).

“Estoy feliz con la atención que me dan, la doctora me visita una vez al mes, le explico lo que tengo y ella me da mis medicamentos, es una buena atención”, expresó.

En el lugar Granda recalcó su compromiso con los afiliados y destacó el trabajo que realiza el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante la emergencia sanitaria.

“Estamos visitando a los pacientes de tercera edad, para corroborar su estado de salud y que reciban una atención adecuada, siempre de la mano de nuestro equipo profesional de médicos”, dijo Granda.

La actividad se realizó durante un nuevo recorrido por el nosocomio con el objetivo de verificar los procedimientos de emergencia que esta casa de salud ha implementado ante la emergencia sanitaria.

Allí estuvo acompañado del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; y el director de Salud del IESS, Mauricio Espinel.

Ellos se reunieron con las autoridades de la unidad médica que dirigen el COE Hospitalario, para confirmar que todo el personal de salud esté debidamente equipado.

Además, revisaron el stock de medicamentos e insumos con los que cuenta “Los Ceibos”.

Asimismo, junto al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos y otras autoridades de Estado y la Policía Nacional realizaron un homenaje al personal de la unidad médica, que recibe a diario entre 700 y 900 pacientes por el área de emergencia. (I)