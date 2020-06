Unicef dota de agua a niños de barrios de Esmeraldas

La música anuncia la llegada del agua. “Lávate-te-te, lávate las manos, con agua y jabón nos vamos alistando...”.

Al ritmo de la canción, que tiene sonidos de marimba, rap y reguetón, los habitantes de Barrio Lindo, en Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador, se preparan para recibir el tanquero, que desde abril pasa dos veces a la semana, distribuyendo agua potable para los hogares.

En 15 barrios que no cuentan con suministro de agua potable por tubería, Unicef abastece de agua a cerca de 3.000 familias para prevenir el contagio del covid-19.

Sara Salazar, madre de familia y habitante de esa zona, ubicada en un sector alto, cuenta que antes recibían la visita del tanquero solo una vez al mes.

“En esta época de pandemia nos preocupa no tener el alimento diario y, sobre todo, no contar con agua potable para prevenir el virus. No sabemos cuándo va a terminar esta emergencia”.

Para dar solución a esta problemática durante la emergencia, con el apoyo del Ministerio del Ambiente y Agua, y la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado (EAPA) San Mateo de Esmeraldas, Unicef Ecuador ha implementado su respuesta humanitaria con el abastecimiento de agua por medio de tanqueros a 3.000 familias.

Por la falta de movilización para conseguir comida, las familias, por iniciativa, siembran alimentos básicos en sus patios, como plátano verde, fríjoles y vegetales.

Los adultos y los niños participan en esta actividad, que les ha permitido compartir tiempo y mejorar la convivencia. (I)