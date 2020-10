Iniciativa apunta a crear resiliencia en adolescentes y jóvenes

Laboratorio de Sueños, así se llama la iniciativa que desarrolla de manera conjunta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

La propuesta tiene como objetivo desarrollar las habilidades y capacidades de adolescentes y jóvenes, entre los 15 y 24 años, residentes de las parroquias de Chillogallo, Carcelén y Tumbaco, en Quito, y que se postulen hasta este domingo 25 de octubre con sus proyectos.

Juan Enrique Quiñones, representante de UNICEF, detalla más sobre este piloto que aspira lklegar a una meta de 90 iniciativas.

¿Qué es el Laboratorio de Sueños y cómo se inicia este proyecto?

El Laboratorio de Sueños nace como una experiencia para ir construyendo resiliencia en adolescentes y jóvenes en el Ecuador. Tanto el Fondo las Naciones Unidas para la Infancia como el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron un llamado a la acción, a nivel global, donde pedían que los países presenten algunas ideas innovadoras de cómo involucrar a los adolescentes y jóvenes en respuesta a la pandemia del covid y a otro tipo de crisis, como por ejemplo la migratoria generada por la situación de Venezuela.

Y Ecuador participó en ese llamado a la acción y quedó seleccionado entre los 100 mejores proyectos y así es como nace Laboratorio de Sueños.

Aquí en el Ecuador se ha logrado una alianza con el grupo de Jóvenes por la Sostenibilidad Tandari y con el Municipio de Quito a través de ConQuito, donde se han seleccionado tres parroquias para lanzar la iniciativa que busca convocar a adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años, para que puedan presentar proyectos basados en su comunidad, que permitan construir resiliencia, pero además que apunten a una integración efectiva de los adolescentes y jóvenes en su comunidad.

Y en este caso lo que se ha seleccionado son las parroquias de Calderón, Chillogallo y Tumbaco, y es ahí donde va a empezar este proyecto. Se ha hecho una convocatoria y se espera contar con 90 proyectos. En este momento se cuenta ya con 60, entre esos se incluyen algunos que tienen que ver con la generación de redes para articular pequeños negocios del barrio y con eso promover un poco la economía local.

También se tienen iniciativas que buscan ofrecer espacios inclusivos para personas con discapacidad que viven en esos barrios y también algunas que buscan resolver los problemas relacionados con la generación de desechos entre otras iniciativas.

La convocatoria para presentar iniciativas está abierta hasta el 25 de octubre y la forma como los adolescentes y jóvenes pueden ingresar es a través de la página https://laboratoriodesuenos.com y ahí solo tiene que darle Únete y pueden ingresar sus datos.

Obviamente para construir resiliencia en los jóvenes se les da talleres de formación, se fortalecen sus habilidades y se abren espacios de diálogo para que ellos puedan comentar cómo es que han vivido la pandemia, qué problemas han enfrentado, cuáles son las problemáticas que ven en sus barrios, qué soluciones ofrecen, cómo pueden articularse con otros adolescentes y jóvenes de la comunidad.

Es un proceso que no solo busca desarrollar las ideas de los jóvenes y adolescentes sino que además busca generar en ellos capacidades para que puedan afrontar esos retos que ellos mismo identifican; cuenten con las herramientas necesarias y las propuestas que se vayan realizando van a contar con financiamiento, algunas de ellas, que permitan tener un fondo semilla para arrancar las mismas iniciativas.

¿Desde cuándo empezaron a trabajar en este proyecto?

El proyecto se lanzó hace un mes y en él también ha participando la Vicepresidencia de la República. La alianza en este momento es con ConQuito y estamos recibiendo las propuestas, tenemos ya 60 y la meta es llegar a 90.

¿Cuántos jóvenes se han inscrito?

El número exacto no se lo tiene porque depende de cuántos se han inscrito en cada iniciativa que buscan ser colectivas; usualmente lo que sucede es que uno o dos jóvenes se inscriben en el grupo y luego se tendrá información más detallada de cuántos son a partir de la selección de las propuestas, que se hagan a través del comité que está conformado para ello.

¿Después piensan ampliarse y abarcar otras comunidades de Quito?

Sí, efectivamente, estamos pensando ampliar las comunidades, no necesariamente son solo en el Municipio de Quito, estamos hablando también, por ejemplo, con el GAD municipal de Tulcán para lanzar la iniciativa allá y que sea representativo tanto de jóvenes urbanos como rurales, que exista oportunidad para todos. Tenemos la esperanza de ampliar un poco más la iniciativa.

¿Tienen seleccionados algunos proyectos?

No, estamos esperando se cierre la convocatoria, porque no sería justo con las propuestas que no han ingresado todavía. (I)