Cinco espacios de ‘coworking’ para jóvenes se abrieron en Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Vinces

En Ecuador hay 3'134.959 jóvenes y 70.165 personas de 25 años o menos quedaron desempleados entre marzo y julio de este año, dice la última Encuesta Nacional de Empleo, desempleo y subempleo, ENEMDU.



Esa misma situación la viven los menores de 30 años en el mundo, según las Naciones Unidas que alertan a los gobiernos y piden mayor protección a este importante sector de la población.



Este miércoles 12 de agosto, en el Día Internacional de la Juventud, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) inauguró espacios de trabajo o coworking en las casas de la juventud en cinco ciudades: Cuenca, Manta, Guayaquil, Quito y Vinces.



Eso es parte de la inciativa “Impulso joven” para formar, capacitar e iniciar proyectos en áreas como: elaboración de calzado, de productos de limpieza, servicios de catering, panadería y pastelería, limpieza hospitalaria, creación de tatuajes corporales, barbería. También en materias como equidad de género, derechos humanos y computación.



Estas capacitaciones contarán con mallas curriculares que promuevan y facilitan el acceso a la formación general y específica de los jóvenes.



Además tendrán certificaciones validadas por un centro de estudio en la modalidad semipresencial o virtual. Se apoyarán los emprendimientos que contarán con una plataforma virtual para mostrar servicios y perfiles de los participantes.

La idea les gustó a los chicos. Por ejemplo, Jonathan Paredes, de Quito, dijo que “Impuso joven” es una oportunidad de reconocer el trabajo de ellos. “Sirve para superarnos y luchar, no tenemos los recursos para ir a la universidad, aquí nos nivelamos y aprovechamos al máximo. Mejoraremos la calidad de vida de nuestras familias y tendremos mayores oportunidades”.



Mientras que Henry Guerrero, también de la capital, consideró que es una oportunidad para demostrar las habilidades y ponerlas al servicio de los jóvenes y levantar a nuestro país con arte, cultura y deporte y calidad humana.



“Es muy productivo, han encontrado soluciones y toman en cuenta a todos los sectores. La unión hace la fuerza”, subrayó.



Esos espacios servirán a grupos, colectivos y fundaciones de jóvenes no solo para prepararse, sino para fomentar el trabajo cooperativo (coworking) y fortalecer las habilidades de los jóvenes por medio de plataformas digitales para abrir las posibilidades al empleo.



Iván Chaleg, de Guayaquil, quien es capacitador, asistió a la inauguración en el suburbio de esta ciudad. Allí dará clases de dibujo técnico, de serigrafía para principiantes y avanzados.



Él reconoció que es una ayuda para todos que “nos quedamos sin recursos por la pandemia. Nos motiva a no quedarnos no estancados en una tragedia tan grande para el país”.



El MIES tiene una estrategia que prioriza la reactivación económica del sector joven del país y ejecuta acciones para robustecer las capacidades productivas de este segmento de la población, con la creación de la primera plataforma web de oficios para la juventud, capacitación virtual, mentoría y la entrega de microcréditos.

A través de este programa se beneficiará alrededor de 10.000 jóvenes del país que se encuentren en situación de pobreza y vulnerabilidad. (I)