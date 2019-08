Uber Eats rechaza la manifestación de repartidores

A través de un comunicado, Uber Eats mostró su rechazó a los actos acontecidos este jueves 1 de agosto de 2019 frente al centro de atención de socios, ubicado en la avenida Eloy Alfaro, al norte de Quito.

En horas de la mañana los repartidores motorizados, que trabajan para Uber Eats, realizaron una protesta en la que pidieron a la empresa que regresen las tarifas con las que trabajaban antes, puesto que desde el martes 30 de julio les estaban pagando menos por las entregas.

“Hechos como estos son inaceptables para Uber Eats. Recordamos que contamos con canales de atención a socios repartidores y usuarios que atienden las 24 horas los 7 días de la semana mediante la aplicación”, señaló la empresa.

AHORA | Repartidores de Uber Eats protestan afuera de las oficinas de la empresa en Quito en rechazo a la reducción del pago por las entregas a domicilio. Los detalles en #FacebookLive ► https://t.co/YUwr2ENjjR pic.twitter.com/zHkrFW1osz — EcuadorTV (@EcuadorTV) August 1, 2019

Además aseguró que la aplicación realiza ajustes constantemente que son en beneficio de los usuarios y de los repartidores registrados.

“Esta semana se realizó una reestructuración de la tarifa base que consiste en un monto variable al recoger, otro similar al entregar y un monto variable en función a la distancia recorrida”, señaló Uber Eats en su comunicado.

Los repartidores entrevistados por Medios Públicos aseguraron que esos ajustes en lugar de beneficiarlos los habían perjudicado pues ahora ganaban la mitad de lo que percibían diariamente.

Jordan Crucirira, uno de los repartidores que lideró esta manifestación denunció, en horas de la tarde, que su cuenta en Uber Eats había sido bloqueada por lo que ya no podrá seguir trabajando en la empresa.

“Yo entré a hablar con el señor gerente, nos dijeron que les demos un tiempo para que puedan solucionar los problemas, pero hace una hora revisé mi cuenta y está bloqueada. Esto sucedió por manifestar mi inconformidad con el pago y creo que eso no se debería haber hecho”, señaló Crucirira a los Medios Públicos.

“Voy a averiguar si es posible demandarles porque no es justo que se bloquee a una persona de la empresa por exigir algo que es justo y que no cumplen. Los mentirosos son ellos y no nosotros”, añadió. (I)