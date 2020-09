Tiburón ballena marcado en Galápagos llegó a la Isla del Coco

Luego de tres semanas de travesía, una tiburón ballena adulta, de aproximadamente 12 metros, que fue marcada a mediados de agosto mientras navegaba al norte de Galápagos, llegó a la Isla del Coco en Costa Rica, tan solo tres semanas después de su avistamiento en el archipiélago ecuatoriano.



Este registro es de suma importancia para el equipo de investigadores y la comunidad científica porque confirma la conectividad entre los dos áreas protegidas y el rol ecológico que tienen los ecosistemas en esta región del Pacífico Este Tropical, cada cual con característica y endemismo propios.



“Muestra de forma evidente la importancia de mantener alianzas regionales en la conservación de especies migratorias, que sirven de corredores biológicos marinos, como el existente entre Ecuador y Costa Rica", dijo Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos.



La tiburón ballena, a quienes los científicos involucrados en el proyecto han decidido llamar "Coco", fue marcada el 14 de agosto en la isla Darwin, la más septentrional del archipiélago. Tan solo 24 horas después reportó su posición a unos 46 kilómetros al norte.



En los días posteriores siguió su recorrido por la zona hasta finalmente llegar a la Isla del Coco en Costa Rica, el 5 de septiembre.



Durante este tiempo recorrió un aproximado de 1.100 kilómetros, mientras los investigadores han seguido paso a paso sus movimientos.



“Se espera que el tiburón ballena siga transmitiendo sus datos satelitales para un mejor entendimiento de sus rutas migratorias y comportamiento de buceo con el fin de lograr mayor protección de esta especie en peligro de extinción”, señaló Jonathan Green, investigador principal del proyecto Tiburón Ballena, que ejecuta la Universidad San Francisco de Quito y el Parque Nacional Galápagos.



Galápagos registra una de las mayores poblaciones de hembras adultas de tiburones ballena del mundo, que usan esta área como zonas de rutas, lo que lo hace un destino muy atractivo para los turistas que disfrutan del buceo con estos gigantes del océano. (I)

Video cortesía: Jonathan Green

ENTREVISTA

Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos

¿Cuántos tiburones han marcado o cuántas especies marinas están marcadas?

Como Parque Nacional Galápagos y con apoyo de otras ONG y centros de investigación venimos trabajando en este proyecto de marcaje de especies desde aproximadamente 10 años. Hemos marcado durante este periodo 112 tiburones ballena, con diferentes tipos de marca, tanto satelitales y acústicas, dependiendo del tipo de proyecto.

Pero también marcamos otro tipo de especies dentro de los proyectos en la Reserva Marina; hacemos esfuerzos con otras especies emblemáticas que requieren de fortalecer la conservación, como por ejemplo el tiburón de Galápagos, tiburón punta negra, tiburón martillo y mantarrayas que son especies vulnerables y se hacen trabajos de monitoreo para conocer cómo se están moviendo dentro de la Reserva Marina.

¿Es normal que una especie de estas se desplace 1.100 km como lo hizo Coco en este caso?

Sí es normal. Ellos tienen una ruta migratoria que nos permite conocer el desplazamiento. La conexión que hace Coco es de 1.100 km aproximadamente entre Darwin y la Isla de Coco, es normal, es su ruta migratoria. Lo importante es que con estos proyectos podemos ratificar y conservar lo que son los corredores biológicos marinos que nos conectan entre Ecuador y Costa Rica.

¿Cuál es el comportamiento de esta especie, por qué se desplazan, por qué buscan otras aguas?

Galápagos registra una de las mayores poblaciones de hembras adultas de tiburón ballena, siempre vienen aquí dentro de la ruta migratoria, porque actualmente en esta época estamos con agua fría, hay abundante alimentación y también utilizan estos espacios como sus rutas hacia la zona norte, donde buscan aguas más cálidas o más templadas para poder tener sus crías. Hacen esta ruta en Galápagos, se han encontrado varias hembras preñadas aquí. La Reserva Marina es un espacio donde aprovechan la alimentación por la gran presencia de productividad primaria.

¿En qué consiste básicamente el marcaje, qué tipo de dispositivos les colocan?

Hay diferentes tipos de dispositivos, lo que son marcas satelitales, por ejemplo, se colocan en unos tipos como de puntas que se introducen únicamente en la piel, no hacen una invasión del animal, no son peligrosos. Pero en el que se hizo en el mes de agosto se utilizó otro tipo de marca que son unas pinzas que son menos invasivas, el animal no las siente.

Lo importante es que estas pinzas o el método que se utilice es para asegurar que la marca no se salga, porque esta nos permite tener datos más o menos entre 3 y 5 años, es el tiempo que estas marcas nos transmiten información.

¿Cuando ya se cumple ese periodo de tiempo qué es lo que hacen ustedes, vuelven a capturar al animal para volverlo a marcar o cómo es el proceso?

Hay dos formas en que la marca se sale. La marca se libera ya sea desde el anclaje, desde la pinza, en un promedio entre 3 y 5 años, mientras la batería se agota, la pinza también desgasta su tensión, el animal crece y por ende la marca se sale. En algunos de los casos la marca se la puede recuperar y en otros casos lo que se hace es mantener la información que la marca ha podido entregar hasta ese momento.

Es importante analizar este monitoreo de los tiburones ballena en Galápagos en este período, se lo hace durante este año. No es que se vuelve a marcar el animal; en los monitoreos de acuerdo a las marcas que tienen podemos verificar si el animal ha vuelto a ingresar a Galápagos o está ingresando nuevamente en la Reserva Marina y en esta misma ruta migratoria.

En el monitoreo de este año se marcaron animales nuevos, pero también se verificó que hay animales que ya estuvieron en Galápagos y se los reconoce por la impronta que tienen en sus marcas de la piel.

¿Qué pasa cuando dejan de rastrear un animal, significa que se les cayó el dispositivo o que han sido capturados?

La marca funciona de diferentes maneras; hay varias formas por las cuales las marcas dejan de transmitir, una de ellas es cuando termina la vida útil de la batería; otra cuando la marca se daña, cuando ingresan a profundidades que tienen presiones mayores a lo que la marca soporta. No quiere decir que cuando un animal deja de transmitir información es porque fue capturado, por eso los monitoreos son permanentes.

Al siguiente año es muy probable que con métodos de foto identificación, ese animal vuelva a aparecer y se vuelve a registrar, no es necesariamente que ha sucedido algo con este individuo sino que la marca también puede tener algún tipo de problema. (O)