Sebastián Palacios, asambleísta SUMA

”Es duro escuchar estos testimonios. Hay una palabra que yo repito siempre y es la empatía. La capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona. Cuando escuché estuve por unos segundos en el lugar de esas niñas. Me indignaba, me conmovía y reflexioné sobre la decisión responsable que debemos tomar los asambleístas. Debemos estar informados para tomar cualquier decisión que se aplicará en el país. Yo he tratado de sensibilizarme en estos últimos años escuchando casos de violencia. Pero jamás había escuchado casos de violencia sexual, testimonios de mujeres que sufrieron eso. Cada historia sin duda hace que entendamos más la problemática y que nos decidamos a hacer algo por ellas. Sabemos que no podemos incidir en el momento en que estas niñas y mujeres fueron violadas, pero sí podemos incidir en que sus vidas sean reparadas. Es clave escuchar estos testimonios, sentir empatía por mujeres y niñas violadas al tomar una decisión sobre despenalizar el aborto en casos de violación. Que esas niñas que escuchamos sepan que si a otras niñas les llega a pasar esto, van a poder decidir. Eso es importante, y sería un gran paso para el país. Yo les invito a todos mis colegas a ponerse estas gafas, a sensibilizarse, a escuchar a todas estas niñas y mujeres violadas y que en base a sus testimonios puedan reflexionar y tomar una decisión absolutamente informada”. (O)