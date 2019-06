Wilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática

”Me siento conmovida y además comprometida a que podamos cambiar esta realidad. Hay que darle una oportunidad a estas mujeres y niñas violadas. Vemos a una sociedad hipócrita, que les da la espalda. Hoy he escuchado nombres, historias, pero esto es inmenso. Es inmenso si reflexionamos que más de 3.000 mil niñas y adolescentes violadas han parido en los últimos 10 años. Estas historias están escondidas, no nos dicen qué pasa ahora con sus vidas. Para mí son vidas que fueron totalmente devastadas y destruidas. Es importante acercarles esta realidad a los tomadores de decisiones porque es mucho más fácil caer en el tema dogmático o tema religioso, “vamos a defender la vida”; pero la vida de esa niña, la vida de esa adolescente a nadie le importa. Es más fácil repetir y repetir que hay que darle pena de muerte al violador, que debemos castrar al violador. Todos son argumentos para darle la espalda a lo que pasa. Esta sociedad es una cadena de miseria. Es una cadena de dolor que se va repitiendo y que no va a parar si no le damos una oportunidad. Los temas sensibles siempre llevan a una polarización y muchas veces a una confrontación, pero el aborto es un problema de salud pública y si no lo entendemos así, si no hacemos conciencia de que es así, va a seguir ocurriendo. Estas gafas nos ayudan muchísimo sobre todo en el ámbito legislativo”. (O)