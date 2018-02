“Hay que crear más opciones de estudio”

Es titular de la Comisión de Participación Ciudadana, la única en la Asamblea que está en manos de la derecha. Héctor Yépez, de SUMA, recorre Guayas, su provincia, los fines de semana y escucha las demandas de los jóvenes. Por eso, propuso un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior para el Crédito Estudiantil sin Intereses.

¿Qué hacer para los jóvenes sin estudios ni trabajo?

Crear más oportunidades de estudio y de empleo. Por eso, planteamos el crédito estudiantil sin intereses como un complemento a mejorar las becas, aumentar los cupos de las universidades y la oferta de educación técnica que es fundamental en las zonas rurales. Proponemos no cobrar intereses en la banca pública y mejorar el acceso al crédito. No exigir garante ni hipoteca hasta cierto monto porque eso es decirle no a un chico de la Cooperativa 5 de Julio en Milagro, o de la Prosperina en Guayaquil. Muchos no van a estudiar no solo porque no tienen cupos, sino porque sus familias no tienen trabajo y no pueden pagar los gastos.

¿Para qué está pensado el crédito educativo?

Para ayudar en la pensión y en los gastos que implica estudiar. También sirve para los chicos que ya están en las universidades públicas para pagar la movilización, copias, libros, residencia. Ese es el objetivo del proyecto. Los créditos de $ 15 mil del Banco del Pacífico tienen un interés del 9,5%. Mientras los créditos para vivienda tienen una tasa de interés del 8%.

¿Cuánto le cuesta al Estado no cobrar los intereses en los créditos actuales?

Alrededor de $ 4’000.000 al año, es una cifra muy baja para el Presupuesto General del Estado en educación. Planteamos regular las condiciones para esos préstamos educativos.

¿En cuánto tiempo podrán pagar esos préstamos?

Eso debe decidir la política crediticia. La mejor garantía es que haya empleo y eso depende de una correcta política del Estado. Si la economía crece, los créditos se pagarán porque los jóvenes trabajarán. En Australia tienen algo parecido a la tabla de alimentos, no es lo mismo alguien que gana el mínimo a otro que tiene un sueldo mejor. Lo ideal es ajustar al ingreso real de los jóvenes. (I)