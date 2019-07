Tres requisitos piden para acceder a las cirugías de paladar hendido de niños

En 12 días el Hospital Los Ceibos, de Guayaquil, receptará los casos de niños que nacieron con deformaciones congénitas de labio y paladar. A ellos se les hará una evaluación. No es necesario ser afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para acceder al beneficio.

El nosocomio del IESS en convenio con la Fundación Operación Sonrisa Ecuador realizarán más de 200 cirugías reconstructivas para este grupo. Los procedimientos se llevarán a cabo los días 18, 19 y 20 de julio. Habrán 8 quirófanos simultáneos. Esta jornada es gratuita y beneficiará a infantes a partir de los tres meses de edad.

María Carmen Durán, directora del hospital y miembro de la organización, explica que después de la intervención el menor recibirá un tratamiento completo con terapias de lenguajes. "Esto permitirá que el niño sea completamente funcional".

Asegura que uno de cada 400 nacidos en Ecuador sufren esta condición. "Esto quiere decir que cada tres minutos nace un niño con paladar hendido".

Ella señala que la importancia de estas operaciones. Un niño al nacer necesita lactar, sino tiene este cierre del labio no lo podrá hacer y morir. Asimismo, al no tener el paladar no podrán pronunciar palabras. "No dicen mamá, ni papá". Además ellos viven rechazo cuando no son intervenidos.

En la cirugía intervendrán 120 médicos y especialistas en: pediatría, cirugía, odontología, ortodoncia, anestesiología, imagenología, entre otros.

El horario en el que recibirán los casos será desde las 07:00 hasta las 16:30.

Requisitos

*Fotografía del rostro del niño. Tamaño postal

*Copia de cédula de identidad del menor y su representante.

*Examen de sangre previo a la cirugía (laboratorio clínico) (I)