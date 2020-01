La regla de calificación del Ser Bachiller es distinta

La toma del Ser Bachiller concluyó. Los estudiantes de tercer año de bachillerato asistieron hasta este jueves 23 de enero a sus unidades educativas para rendir el test. Con ello el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval) trabaja en el procesamiento de datos. El 14 de febrero se conocerán los resultados del test.

La tarde de este jueves un grupo de 30 alumnos de la unidad educativa Rita Lecumberri, de Guayaquil, esperaban la hoja de aciertos. Algunos de los evaluados que salían del laboratorio lo hacían sonrientes, pero también otros mostraron rostros de preocupación y angustia por los resultados.

Alex Yuni dijo sentirse satisfecho con los aciertos que obtuvo. "Con la nota académica que tengo podré postular a la carrera que quiero". Él quiere seguir la carrera de ingeniería.

Sin embargo, las gemelas Dennise y Daniela Viteri coincidieron en que el test resultó más díficil de lo que se imaginaban."Química y Física fueron las preguntas que no logré resolver", dijo Dennise.

Camila Zea también se quejó de que les tomaran preguntas sobre libros que no hemos leído y asimismo, ejercicios que no nos han enseñado.

Otras alumnas como Noemí Villegas y Mayerly Zambrano cuestionaban la prueba "nada de lo que respondí en el simulador me tomaron, tampoco había nada de lo que me enseñaron en una prueba. Todo esto es muy triste".

"De qué ha valido estudiar tantos años para que en tres lo perdamos todo. Se acaban todas las ilusiones que teníamos", dijo Mayerly.

Durante esta semana esos comentarios se han repetido en la redes sociales, incluso hasta se viralizó la etiqueta #No más ser Bachiller.

Para Edwin Palma, director ejecutivo del Ineval, los comentarios se han originado por la presión que en ocasiones lleva a los chicos a tener cierto juicios de valor que no necesariamente son correctos.

"Desde el comienzo dijimos que el examen no iba hacer más fácil, sino más justo, equitativo y pertinente. Hubiese sido irresponsable tener un examen más fácil porque debía mantener los niveles de dificultad de procesos anteriores".

Asimismo, la autoridad señaló que los resultados procesados hasta ahora han arrojado que aproximadamente el 80% de la población evaluada se ubica con una nota de 7 o superior sobre 10. "Esto nos demuestra que el instrumento (examen) está bien construído).

Precisamente Miguel Vaca, rector del colegio Rita Lecumberri, aseguró que de los 400 el 80% obtuvieron entre 60 y 70 aciertos. También tuvo a estudiante que alcanzaron 112 aciertos y otros solo 35 preguntas bien resueltas.

Pero ¿cómo entender los aciertos de la evaluación? Palma explicó que en esta evaluación hay una regla de calificación distinta a la de procesos anteriores. Antes, las preguntas que más valían era la que menos acertaban los evaluados. En este periodo las preguntas que más puntaje van a tener serán las que están en la mitad (las preguntas que todos pueden) y las preguntas que fueron más difíciles para la mayoría son las que menos valen. Las preguntas de complejidad media son las que más valen.

Por otro lado, la autoridad se refirió al cuestionamiento sobre la ausencia de preguntas que constaban en el simulador. Dijo que la plataforma era para la preparación y no para que se las aprendan de memoria. "El simulador lo que hacía era familiarizarte con el test. Aquí no se buscaba que se aprendan de memoria la respuestas, sino de que sepas la resolución de un ejercicio por eso la pregunta no iba hacer la misma, aunque sí iba a apuntar al mismo modelo de solución de un problema".

Este jueves, padres de familia hicieron un plantón en los exteriores de Edificio Joaquín Gallegos Lara, en Guayaquil, en protesta del examen Ser Bachiller. Cinco de los representantes de hijos que dieron la prueba se reunieron con un representante de la Senescyt. Allí se denunció que "las preguntas fueron filtradas" y, además, se pidió se anule la toma de la prueba. (I)