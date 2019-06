"El desafío es formar estudiantes que sepan afrontar los problemas"

¿Cómo se siente regresar a la escuela donde se formó y hoy desde el rectorado?

Son varios sentimientos, es recordar mi niñez en esta escuela, donde aprendí las primeras letras que con paciencia y profesionalismo me enseñaron. Hoy que regreso a la institución que me vio crecer me llena de satisfacción y gratitud para contribuir con la educación de mi comunidad.

¿Qué expectativas tiene?

Vengo con grandes desafíos. Trabajaremos en conjunto para una educación de calidad y calidez, formando alumnos innovadores y creativos que estén preparados para ayudar a la sociedad, que puedan enfrentar los problemas que se presentan en el día a día. Este año se ha implementado el bachillerato y en 24 meses graduaremos a la primera promoción. Esto es muy grato para toda la comunidad.

¿Qué opina del deporte en la institución y la comunidad?

Es parte de la educación y de la vida cotidiana de las personas de la comunidad, pues su tiempo libre lo dedican al deporte. Recordemos que este es bueno para la salud física y mental. (I)