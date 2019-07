Investigadores describen dos nuevas ranas terrestres en Ecuador

Un estudio realizado por reconocidos investigadores de la University of Central Florida, el Instituto Nacional de Biodiversidad, Universidad Técnica Particular de Loja, Ovidius University Constanţa, University of Liège, Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Azuay describe dos nuevas ranas terrestres del grupo de especies 'Pristimantis orestes' en el sur de los Andes de Ecuador.

El texto señala que a menudo la clasificación de estos grupos es problemática debido a la ausencia de información genética, o bien a causa de identificaciones erróneas generadas por la elevada similitud morfológica entre especies.

Los investigadores hallaron que las nuevas ranas terrestres son genéticamente distintas, por lo tanto deberían ser consideradas como dos especies diferentes.

El análisis revelado indica que una de ellas se denominó 'P. cajanuma sp. nov', la cual se diferencia de otras del grupo por presentar una "piel dorsal con textura finamente granular, pliegues dorsolaterales evidentes, discos amplios en dedos de pie y manos y una coloración ventral gris pálido".

Así también, la otra se nombró 'P. saturninoi', que es colocada dentro del grupo de especies P.orestes con base a información genética de especímenes tipo.

Los investigadores sugieren que la diversidad de especies dentro del grupo 'P. orestes' incrementará a medida que más expediciones de campo se realicen en el sur de los Andes de Ecuador. (I)