En Quito no se descartan confinamientos selectivos

Con más de 9.000 casos nuevos en Quito tras la finalización del estado de excepción, las autoridades sanitarias en la capital se replantean las estrategias para combatir al nuevo coronavirus. Aunque Francisco Pérez, director de políticas y planificación de Salud del Municipio puntualizó que no todos esos casos que han aumentado son recientes, sino que pueden ser de algunos meses atrás.



Se refiere a las pruebas aplicadas pero no procesadas, un factor que durante toda la pandemia ha sido recurrente y que para los epidemiólogos ha dificultado la toma de decisiones.



Kléver Sáenz, especialista en patología y laboratorio clínico, considera que con el ingreso de información nueva, con cifras reales, se puede tener una visión más clara de la situación actual.



Lo que sí puede advertirse en los laboratorios autorizados, dijo, es que en las últimas semanas la curva se mantiene constante: “Teníamos entre el 22 y el 26% de muestras positivas y en las dos primeras semanas de septiembre están en alrededor del 16%, vamos a cerrar este mes con aproximadamente el 15% de pruebas positivas”.



Para el galeno es difícil adelantarse a lo que pasará en las próximas semanas, pero tras la flexibilización de las medidas de confinamiento y de movilidad, todo apunta a que los casos aumentarán.



En Quito cada día se procesan 1.500 pruebas cada día, las estrategias de control comunitario continuarán, según Francisco Pérez, así como la atención prioritaria en quince parroquias urbanas y rurales; pero todavía no se descarta la posibilidad de establecer confinamientos selectivos en aquellos sectores donde las situación lo amerite, tal y como lo hicieron varias ciudades en el mundo.



Tras el estado de excepción, la Corte Constitucional recordó que los municipios cuentan con herramientas jurídicas ordinarias para aplicar este tipo de medidas de control. Al 29 de septiembre, las autoridades sanitarias reportan un total de 35.972 casos confirmados en Quito. (I)