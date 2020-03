Programas educativos se difundirán por TV y radio para estudiantes rurales

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, en rueda de prensa virtual este domingo 22 de marzo de 2020, indicó que los estudiantes del país han cumplido seis días en casa y en este tiempo se ha trabajado de manera coordinada con sus centros educativos.

“Ha sido una semana de muchísimo aprendizaje, quiero agradecer a las familias ya los estudiantes, hemos recibido muchas inquietudes lo que significa que están tratando de seguir adelante con la lectura y con los deberes”, afirmó.

La titular de esta cartera de Estado dijo que existen 550 mil usuarios que han hecho uso de la plataforma educativa, aproximadamente 93 mil estudiantes conectados por día.

“Tenemos estudiantes que tiene dificultades de acceso, por eso hemos insistido a nuestros docentes que no pidan que se les envíen los deberes, que tampoco pidan materiales extras, que no sobrecarguen de tareas a la familia porque estamos entrando a un nuevo sistema y cualquier cambio siembra un poco de nerviosismo”, manifestó.

Creamer enfatizó que para las zonas que no tienen acceso a la plataforma se está trabajando en cadena a través de Whatsapp, y de SMS.

? | Conoce los pasos que deben seguir los estudiantes de 3.° de Bachillerato del régimen Sierra-Amazonía y los alumnos de los demás niveles en el marco del #PlanEducativo #Covid_19, la ministra de Educación, @monserratcream1, te lo explica. ? #QuédateEnCasa pic.twitter.com/w9wazcPhIu — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) March 19, 2020

“A partir de este lunes 23 de marzo de 2020 empezaremos con radio y televisión, con 160 canales y 1000 estaciones de radio rurales y comunitarias para difundir programas educativos e información”, destacó la funcionaria.

Para el sector de la Amazonía, la ministra Creamer ha dispuesto que se imprima guías docentes y fichas pedagógicas.



“En estos casos de personas muy aisladas tenemos aproximadamente 79.500 estudiantes identificados que están con la asistencia de cinco mil docentes y que pertenecen a 1.400 unidades educativas rulares. Para ellos estamos haciendo este trabajo extra”, señaló

Deberes no se calificarán

Sobre este tema, la funcionaria indicó que las tareas no será calificadas “por ahora”, y dijo que las tareas deben ser guardadas y posteriormente, cuando la situación se normalice, serán entregadas a sus docentes y serán evaluados en su totalidad.

Creamos este espacio de encuentro para aclaraciones, inquietudes, propuestas y para buscar soluciones juntos! Un espacio positivo y propositivo que contribuya a que donde estemos #QuedateEnCasa generemos una convivencia armónica y llena de aprendizajes. pic.twitter.com/pqsAYSmlBL — Monserrat Creamer (@monserratcream1) March 20, 2020

“En este momento lo que importa no estresarse con las tareas y decir si cumplió o no con los deberes, ese no es el objetivo. El objetivo es que avancen en las lecturas, traten de ver qué cosas comprenden aplicándolo a través de los deberes, consultar con su tutor algo que no entiendan y seguir adelante”, apuntó la ministra de Educación. (I)